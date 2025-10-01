"Moja ćerka je u kontaktu sa njegovim sinom": Pevačica otkrila detalje o Halidu Bešliću, čuli se do pre nekoliko dana

Pevačica Hanka Paldum o zdravstvenom stanju kolege pevača Halida Bešlića

Pevač Halid Bešlić već neko vreme je u bolnici na Onkologiji u Sarajevu, a njegovo stanje je stabilno. Danas je na Instagramu njihovu zajedničku fotografiju postavila i Hanka Paldum, kraljica sevdaha, koja je njegova velika prijateljica.

Pevačica je istakla da stalno misli na njega i da je u kontaktu s njim.

"Do pre nekoliko dana sam stalno bila u kontaktu. U kontaktu sam i s njegovim sinom, zapravo moja kćerka više je sa njegovim sinom, ja sam sa njegovom menadžerom slala poruke, želje za brzo ozdravljenje, upućivala dragom Bogu da mu podari snage, da se izbori sa ovom jednom Bogom i poteškom sad situacijom u kojoj je se našao, ali hoće ako Bog da", rekla je Hanka za In Magazin.

"Sejda nije dobro"

Pevač Šerif Konjević se nedavno rasplakao kada je progovorio o supruzi Halida Bešlića, on je otkrio da je i Sejda jako bolesna.

"Bili smo zajedno na moru dole, i svaki dan smo bili zajedno. Sad Sejda, moja duša draga... I družili smo dole, nažalost Sejda nije dobro i ona ima zdravstvenih problema. Tako da smo se dole družili i kupali, nažalost oni su morali da odu da obave preglede i sad eto šta je, tu je, da Bog pomogne Halidu i Sejdi", rekao je Šerif u emisiji Mirze Vranj.

