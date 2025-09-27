"Znam da će izaći kao pobjednik": Pjevačica objavila sliku s Halidom Bešlićem, otkrila šta je učinio za nju

Pjevačica Nikolina Kovač objavila je fotografiju sa Halidom Bešlićem, uz podužu posvetu na Fejsbuku.

Izvor: Kurir / Marina Lopičić

Poznati pevač Halid Bešlić trenutno se nalazi u bolnici zbog narušenog zdravstvenog stanja, koje se, prema riječima njegovog bliskog prijatelja, postepeno poboljšava. Iako tačna dijagnoza nije zvanično saopštena, poznato je da se Halid nalazi na odeljenju onkologije, a najbliži članovi porodice i prijatelji neprestano su uz njega.

Kolege se svakodnevno oglašavaju o Halidu, a sada se i pevačica Nikolina Kovač prisjetila vremena provedenog s njim, navodeći da joj je on najviše pomogao.

"Postoje ljudi koji svojom svetlošću obasjavaju ovu planetu, koji svojom dobrotom i čojstvom oplemenjuju svaki susret, pozdrav, ljudi koje je napredno i lijepo samo sresti, a kamoli pričati, slušati priče, iskustva, usvajati savjete, to je takav dar i takva privilegija.

Moj čika Halid, jedna velika istina, duša od čovjeka, neko ko je isti na koncertu, u razgovoru sa ljudima koje prvi put sretne, sa svojim bendom, kolegama, nema tu razlike, ta njegova skromnost, ljudskost, dobrota jednostavno isijavaju.

U mojoj karijeri mi je mnogo pomogao, mojim pjesmama koje sam radila sama davao je uvjek podršku, podržao me je u mom stvaralaštvu, podržao je ne samo mene nego nesebično i sve moje kolege", napisala je Nikolina i nastavila:

Pozvao me je da budem gošća na njegovim koncertima, uvjek sam bila svjesna koja je to čast i privilegija kada dijeliš binu sa takvom jednom veličinom, čovekom koji ima veličanstvenu karijeru i vanvremenske hitove, a sve to bude u nekom drugom planu kada upoznate dušu ovog čovjeka, dušu koja miriše na dobro u današnjem svijetu, a pogotovo u ovom našem poslu gotovo nemoguće, nestvarno, mnogo je raznih lica, a čika Halid je istina.

Vjerujem i znam da će iz ove bitke izaći kao pobjednik, uz ovoliku podršku i ljubav svih ljudi drugačije ne može biti", napisala je pjevačica.