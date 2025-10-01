Jovana Jeremić postaje glumica: Voditeljka Pink televizije dobila ulogu u filmu, zvao je poznati reditelj

Voditeljka Jovana Jeremić dobila je ulogu u filmu domaće produkcije, čije snimanje uskoro počinje.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić navodno će se okušati na velikom platnu u ulozi špijunke.

Lik koji bi trebalo da igra u filmu inspirisan je čuvenim Bondovim djevojkama, a neimenovani izvor tvrdi da je voditeljku lično kontaktirao poznati reditelj.

"Lično ju je kontaktirao jedan od naših najpoznatijih i najnagrađivanijih reditelja. Oduševljen je njenom pojavom, smatra da posjeduje harizmu i sceničnost koju nijedna druga domaća javna ličnost nema. Godinama prati njen rad, zna koliko je kamere obožavaju i vjeruje da će upravo ona filmu dati dimenziju više", rekao je izvor i dodao:

"Kada su joj detaljnije predstavili scenario i lik, Jovana je shvatila da je u pitanju šansa koja se pruža jednom u životu. Rekla je da osjeća da je rođena za ovu ulogu i da će je tumačiti sa maksimalnom posvećenošću. Vjeruje da će publika biti šokirana transformacijom i da će ovo biti uloga koja će je lansirati na potpuno novi nivo slave".

Ubrzo se oglasila i Jovana koja je riješila da, za sada, ostane misteriozna.

"Ne želim ništa da komentarišem o novitetima do rođendana. Sve će se vidjeti u narednom periodu. Vrijeme će sve pokazati", rekla je zagonetno Jovana Jeremić za Informer.

(Informer,MONDO)