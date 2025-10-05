logo
Tražio 500.000 eura za učešće u Eliti: Da li je ovo najplaćeniji učesnik rijalitija ikada?

Tražio 500.000 eura za učešće u Eliti: Da li je ovo najplaćeniji učesnik rijalitija ikada?

Autor Ana Živančević
Asmin Durdžić navodno je dobio pola miliona eura kako bi bio dio popularnog rijalitija.

Tražio 500.000 eura za učešće u Eliti: Da li je ovo najplaćeniji učesnik rijalitija Izvor: Pink/PrintScreen

Nova sezona rijalitija "Elita 9" već od samog starta donosi brojne skandale i iznenađenja, a jedno od najvećih jeste ulazak biznismena Asmina Durdžića, partnera starlete Stanije Dobrojević.

Pogledajte fotografije Asmina:

Njegovo pojavljivanje izazvalo je buru komentara, a najviše pažnje privukla je priča o njegovom navodnom honoraru, koji bi mogao da ga svrsta u red najplaćenijih rijaliti učesnika ikad.

Pola miliona eura za ulazak

Iako je Durdžić u više navrata ranije odbijao pozive produkcije, ovaj put izgleda da su mu ispunjeni svi uslovi. Kako se šuška, cifra koju je tražio da bi postao dio Elite iznosi vrtoglavih 500.000 eura.

Sam Asmin je u jednom od ranijih intervjua otvoreno priznao da bi u rijaliti ušao isključivo za taj iznos.

"Zapravo, ušao bih za pola miliona eura", rekao je tada Durdžić.

Ova njegova izjava sada ponovo kruži društvenim mrežama, pa gledaoci spekulišu da je upravo ta suma razlog što je pristao da se pojavi. Ako se priče pokažu tačnima, Asmin bi postao najplaćeniji učesnik rijalitija u regionu do sada.

Tagovi

Elita Asmin Durdžić honorar

