"Bio je normalan, nakon operacije je zavolio muškarce": Šokantna ispovjest majke Uroša Stanića, priznala sve

Tatjana ističe da će sina uvjek podržavati da uspije u životu, ali porodica ne podržava njegovo opredeljenje i nikada neće, ali ističe da je oko nekih stvari "oguglala".

Majka Uroša Stanića, Tatjana otvorila je dušu i priznala da je često bila između sina i oca dok su se svađali, te da njen suprug, kao ni ona nikada nisu prihvatili to što njihov nasljednik Uroš voli isti pol.

Kao majka, uvjek je podržavala sina, ali u jednom nikada nije:

"Uvjek sam ga podržavala, jedino u muškarcima nisam nikada niti ću ga podržavati. To nikada nisam mogla da prihvatim. Kada mu treba pomoć, ja sam uvjek tu za njega. On ima dobru dušu, žao mi je što je tako. Ja vodim drugačiji, miran život, idem na posao, štedim pare da bih nešto uradila", rekla je ona, pa se osvrnula na njegovo učešće u rijalitiju:

"Podržavam ga da uspije u životu, a za muškarce ne mogu da ga podržavam. Volim ga, on je moje djete, ali ne mogu da podnesem to da on gleda muški rod, to neću moći nikada da podnesem."

"Sve se promijenilo nakon operacije"

Na pitanje kako je izgledao život pod istim krovom sina i oca koji nisu doboro funkcionisali, Tanja kaže:

"Milan je stalno bio po terenima, a ja i Uroš smo navikli da živimo zajedno. Sve je to dobro funkcionisalo do njegove 11 godine, kad je primijećeno to suženje aorte. On je morao hitno da se operiše, kada se operisao mogao je da ne bude živ. Od tada se načisto promijenio, počeo je te gluposti LGBT, do tada je bio normalno dijete. Nije mogao fizičko da radi, kao i sva ostala djeca. U prošloj sezoni kad je dizao nešto, ja sam se uplašila da će umrijeti, uplašila sam se za njegovo zdravlje, jer on ima ortplastiku", rekla je Tatjana za domaće medije.