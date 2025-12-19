Jedan Njemac proglašen je krivim zbog toga što je godinama snimao svoju onesviješćenu suprugu i snimke tih zločina dijelio na internetu.

Izvor: Profimedia/Stefan Rousseau / PA Images

Fernando P, 61-godišnji školski domar, proglašen je krivim da je zlostavljao svoju suprugu u njihovom domu, snimao te činove i potom ih bez njenog znanja dijelio na internetu.

On je u petak osuđen na osam godina i šest mjeseci zatvora, nakon suđenja pred sudom u Ahenu, na zapadu Njemačke. Sud je saopštio da žalba na presudu može biti podnijeta u roku od sedam dana.

Sud je naveo da je optuženi povrijedio "najintimniju sferu privatnog života i lična prava putem snimanja u 34 slučaja, uključujući četiri slučaja u sticaju sa teškim silovanjem i nanošenjem teških tjelesnih povreda". Takođe je osuđen i za teške oblike s*ksualne prinude i s*ksualni napad.

"Optuženi je u više navrata potajno drogirao i seksualno zlostavljao svoju suprugu u bračnom domu", navodi se u saopštenju suda. "Takođe je snimao ta djela i učinio snimke dostupnim drugim korisnicima u grupnim četovima i na internet platformama."

Optužen za krivična dela koja su trajala skoro 15 godina, sud ga je proglasio krivim za djela počinjena u periodu od 2018. do 2024. godine.

Po pojedinim tačkama optužnice oslobođen je krivice, ali detalji tih optužbi nisu objavljeni.

Presuda je donijeta tačno godinu dana nakon što je Francuz Dominik Peliko, koji je tokom gotovo deset godina preko čet-soba pozivao desetine nepoznatih muškaraca da siluju i zlostavljaju njegovu tadašnju suprugu Žizel, proglašen krivim za teško silovanje. U tom slučaju još 49 muškaraca proglašeno je krivim za silovanje ili seksualni napad.

Slučaj Peliko šokirao je svijet i pokrenuo široku društvenu raspravu o rodno zasnovanom nasilju i mizoginiji u Francuskoj.

"Veoma značajan slučaj"

Slučaj iz Ahena prvi je te vrste koji je razmatran pred njemačkim sudovima, navodi aktivistička organizacija "Nur Ja Heisst Ja", čije ime znači "Samo 'da' znači 'da'", a koja se zalaže za promjenu načina na koji je silovanje definisano u njemačkom zakonu.

Prošle godine, istraživački novinari iz Hamburga otkrili su dokaze o muškarcu koji je tokom 14 godina na jednom sajtu za odrasle dijelio snimke na kojima se navodno vidi kako drogira i siluje svoju suprugu. Taj muškarac nikada nije optužen jer je preminuo 2024. godine.

Slučaj iz Ahena je "veoma značajan", izjavila je za CNN aktivistkinja Jill S iz organizacije "Nur Ja Heisst Ja", koja je zatražila da se njeno prezime ne objavi zbog straha od onlajn zlostavljanja.

"Ovo je slučaj koji pokazuje gdje postoje praznine u našem pravnom sistemu", rekla je ona za CNN uoči izricanja presude.

U Njemačkoj je saglasnost za seksualni odnos tradicionalno definisana principom "ne znači ne", za koji aktivisti tvrde da žrtvama seksualnog nasilja, naročito onima koje su bile drogirane, uskraćuje mogućnost da daju jasnu i izričitu saglasnost.

Organizacija "Nur Ja Heisst Ja" zalaže se za promjenu zakona tako da se silovanje definiše po principu "da znači da", uz obrazloženje da sadašnji propisi i dalje stavljaju teret na žrtve da verbalno ili fizički pruže otpor seksualnom nasilju.

"Bilo koja tema u vezi sa seksualnim nasiljem ne shvata se dovoljno ozbiljno od strane vlasti", rekla je Jill S.

Slučaj iz Ahena ukazuje i na još jedan veliki problem, smatraju aktivisti: posjedovanje snimaka silovanja trenutno nije krivično djelo u Njemačkoj.

Organizacija "Nur Ja Heisst Ja" izražava nadu da bi se to uskoro moglo promijeniti, jer je ministarka pravde Donje Saksonije Katrin Valman pokrenula inicijativu za kriminalizaciju posjedovanja takvog sadržaja.

"Onlajn univerzitet nasilja"

Francuska poslanica Sandrin Žoso takođe smatra da zakoni moraju biti prilagođeni kako bi se žene zaštitile od ovakvih oblika zlostavljanja.

Za Žoso, ovo pitanje ima i ličnu dimenziju.

U novembru 2023. godine, Žoso tvrdi da ju je na jednoj zabavi drogirao tada 66-godišnji francuski senator Žoel Gerio.

Ona je podnijela krivičnu prijavu, a suđenje bi trebalo da počne u januaru.

Gerio je negirao sve optužbe.

"Mislim da današnji zakoni nisu dovoljno ukorijenjeni u stvarnost", rekla je Žoso za CNN, navodeći da postojeći propisi ne uzimaju u obzir način na koji onlajn svijet stvara posebne ekosisteme zlostavljanja.

"Društvene mreže su to omogućile, jer se formiraju zajednice koje razmijenjuju savjete, u suštini usavršavaju i profesionalizuju svoje metode. To je ono što sve čini toliko alarmantnim", rekla je ona.

Francusko istorijsko suđenje za masovno silovanje je završeno, ali slučaj Peliko pokazuje da je sistemsko nasilje nad ženama duboko ukorijenjeno.

Žoso je dodala da su internet sajtovi i čet-sobe na kojima se dijeli sadržaj silovanja poput "onlajn univerziteta nasilja", gdje muškarci jedni druge podučavaju kako da drogiraju svoje partnerke i uživaju u razmjeni snimaka navodnih zločina.

Za Jill S iz Njemačke, onlajn platforme i države snose veliku odgovornost kada je riječ o suzbijanju širenja ovakvog sadržaja.

"Tužno je to što su se svi ti muškarci osjećali potpuno bezbjedno dok su dijelili ovaj sadržaj, objavljivali ga na internetu i držali hiljade snimaka na svojim laptopovima kod kuće", rekla je ona.

Nada se da će presuda izrečena u petak razbiti taj osjećaj nekažnjivosti i dovesti do procesuiranja još većeg broja zlostavljača.