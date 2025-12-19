Ela Dvornik iskreno je govorila o svom ocu Dinu.

Izvor: Instagram printscreen / elladvornik

Ćerka pokojnog pjevača Dina Dvornika, Ela Dvornik, na mrežama je jako aktivna, a jednom prilikom je govorila o odrastanju i odnosu sa svojim ocem. Ona je tada istakla da iako joj je otac bio veoma popularan, ona nije odrastala u luksuzu.

Ela je tada objasnila da njenom ocu nije bio prioritet novac, zbog čega ga je ona živjela veoma skromno.

Pogledajte fotografije Ele Dvornik:

Vidi opis "Mislila sam da je moj tata najveći klošar na svijetu": Ćerka pokojnog muzičara šokirala izjavom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram / elladvornik Br. slika: 13 13 / 13

"Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice", ispričala je influenserka tada kroz smijeh i rekla da je na pitanja da li želi biti kao otac rekla:

"Ne, pjevači su siromašni. Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živjeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svijetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior...", ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni.

"Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon. Živjeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živjeli jako skromno i štedjeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit", rekla je.

Pogledajte fotografije Dina Dvornika:

Zarađuje i do 80.000 eura mjesečno

Ela Dvornik je nedavno je govorila o svojoj zaradi od društvenih mreža i šokirala javnost.

"Od 10.000 do 80.000 eura", rekla je influenserka, na šta je građevinar koji je bio gost u emisiji sa njom ostao bez teksta.

Inače, firme koje se vode na Elu svojevremeno su bile u blokadi, ali je ona riješila taj problem, te je odmah obavijestila pratioce.

"Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvijek imamo familiju. Ja bila blokirana za 300 eura, brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će narod preživjeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome", napisala je tada na mrežama.: