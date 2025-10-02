logo
Nikol Kidman nije ni sanjala da će joj se ovo desiti: Glumicu muž sramno ponizio, i to pred svima

Izvor mondo.ba Izvor Kurir
0

Samo dan ranije, 30. septembra, Nikol Kidman je podnijela zahtjev za razvod u sudu u Nešvilu, čime je okončan brak dug 19 godina.

Nikol Kidman nije ni sanjala da će joj se ovo desiti: Glumicu muž sramno ponizio, i to pred svima Izvor: FABIO FRUSTACI/ANSA

Muzičar Kit Urban našao se na udaru osuda na društvenim mrežama nakon što je promijenio stihove svoje pjesme “Fighter” iz 2016. godine, koju je prvobitno napisao inspirisan ljubavlju prema supruzi Nikol Kidman sa kojom se sada razvodi.

Na nedavnom nastupu pjevač je izmjenio tekst tako da govori o drugoj ženi i to svojoj muzičarki Megi Brau, koja mu se pridružila na turneji.

Reakcije publike

Publika je odmah primijetila promjenu, a snimci sa koncerta brzo su se proširili društvenim mrežama. Mnogi obožavaoci su kritikovali Urbana zbog, kako su naveli, nedostatka poštovanja prema Nikol, posebno u trenutku kada je njihov brak već na klimavim nogama.

"Ta pjesma je bila o Nikol, o njihovoj ljubavi. Mijenjati je sada i posvetiti drugoj ženi je uvreda“, komentarisali su fanovi na X-u (bivšem Twitteru).

Razvod poslije 19 godina

Samo dan ranije, 30. septembra, Nikol Kidman je podnela zahtjev za razvod u sudu u Nešvilu, čime je okončan brak dug 19 godina. Vijesti su stigle usred sve glasnijih šuškanja o prevari, koja već mjesecima kruže Nešvilom.

Iako ni Kidman ni Urban još uvek nisu javno komentarisali spekulacije, njihovi obožavaoci i dalje s pažnjom prate svaki potez slavnog para a promjena stihova pjesme samo je dodatno podgrijala sumnje i rasprave.

Izvor: Kurir

