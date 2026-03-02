Oglasila se Jelena Tomašević: Srušila se na koncertu u Baru, u bolnici saznala dijagnozu

Jelena Tomašević se oglasila na Instagramu i otkrila šta su joj rekli ljekari nakon što joj je pozlilo na koncertu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jelena Tomašević sinoć je hitno hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Ona se sada oglasila na Instagramu i otkrila kako se osjeća.

Jelena je rekla da joj podrška u ovim trenucima jako znači.

"Dragi moji, mnogo vam hvala svima na divnim riječima podrške! Ugrijali ste mi srce. Ja se osjećam dobro, a dobila sam još jednu autobiografsku pjesmu, jer mi je od sinoć zvanična dijagnoza vertigo. Sledeći put ćemo pjevati o moru i Suncu" napisala je pjevačica.

Vratila se u Beograd

Jelena Tomašević sinoć je hitno hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Pjevačica se vratila u Beograd, a nju su domaći mediji danas uslikali ispred porodičnog doma na Voždovcu

Pjevačica je iz doma izašla u dugačkom kaputu sa naočarima i užurbano je krenula ka taksiju koji ju je čekao ispred kuće. Jelena je ušla u vozilo i uputila se u nepoznatom pravcu.

Slošilo joj se na bini

Koncert Jelene Tomašević u Baru prekinut je sinoć nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Pjevačica je odmah prebačena u bolnicu, a iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu.