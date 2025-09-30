Otkriven uzrok razvoda Nikol Kidman: Muž pravio haos, nije mogao da je gleda sa drugim muškarcima

Par je poslednji put zajedno viđen u junu, međutim, djelovali su hladno i distancirano.

Kao bomba je u svetkoj javnosti odjeknula vijest da se glumica Nikol Kidman razvodi od supruga Kita Urbana, nakon 19 godina braka.

Kao glavni razlog navode se prenatrpani rasporedi i nedostatak intimnosti, dok izvori tvrde da je Nikola bila zatečena kada je Kit zatražio razvod. Ipak, mnogi smatraju da joj je zamjerao i provokativne scene u filmovima tokom godina.

Nikola Kidman nikada nije bježala od provokativnih scena, a još 1989. godine u filmu "Dead Calm" pojavila se naga u svojoj prvoj zapaženoj ulozi.

Međutim, poslednjih godina njene provokativne uloge postale su još izraženije – prošle godine snimila je čak dva filma prepuna strasti "A Family Affair" i "Babygirl" kao i seriju "The Perfect Couple".

Problemi postali vidljivi tokom ljeta

Već u julu bilo je znakova krize u njihovom braku – kada je Kit naglo prekinuo intervju nakon pitanja o njenim provokativnim scenama. To je bio signal da mu je teško da se nosi sa tim delom njene karijere.

Intervju se desio nekoliko mjeseci nakon izlaska njenog najprovokativnijeg filma do sada – erotskog trilera "Babygirl", gdje je igrala uspješnu direktorku u burnoj vezi sa mlađim kolegom Harisom Dikinsonom.

Uloga je podrazumijevala više strastvenih scena, a sama Nikol opisala je iskustvo kao oslobađajuće.

Ipak, Kit je navodno imao drugačiji pogled – morao je da se distancira od činjenice da gleda svoju suprugu u intimnim scenama sa drugim muškarcima.

"On je odvaja od slike supruge i posmatra je kao umjetnicu. Ona igra likove – ona ne igra Nikol Kidman. Kit se ne mršti tokom tih scena, zna da je to samo dio priče", rekao je izvor nedavno za strane medije.

Odsustvo sa premijera

Iako je Nikol dobila pohvale kritike za ulogu, Kit nije prisustvovao nijednoj premijeri filma, već je ostao u Australiji zbog posla.

Pogledajte provokativne scene iz filma "Babygirl".

Interesantno, film "Babygirl" imao je i lični značaj za Urbana – jer je "babygirl" bilo njegovo nježno ime za suprugu.

"On zapravo ima ‘babygirl’ istetovirano na potiljku. Kit ne smije nikog drugog tako da zove. Ali sada, zbog filma, dobilo je drugačije značenje. Pa je rekao: ‘Ne, i dalje ja imam potpuno pravo na babygirl!’", rekla je Kidman.

Karijera ispunjena provokativnim ulogama

Film Babygirl samo je jedan u nizu. Prije toga glumila je u romantičnoj komediji "A Family Affair" sa Zakom Efronom, s kojim je već igrala ljubavnike u filmu "The Paperboy" prije 12 godina.

Šokirala je publiku i scenom sa Lievom Šrajberom u Netfliksovoj seriji "The Perfect Couple".

Tokom promocije, Nikol je izjavila:

"Ne postoji savršen brak. Ne postoji ništa savršeno. Sve što se predstavi kao savršeno - zaboravite.“

Na pitanje šta misli o tome što se njen brak sa Kitom u medijima predstavlja kao "savršeni", odgovorila je:

"To ne vidim tako. Ne, uopšte to ne vidim.“

Vredi napomenuti da je Kidman i prije braka imala reputaciju provokativnih scena – od "Dead Calm" sa Bilijem Zejnom, preko filma "Eyes Wide Shut" sa tadašnjim mužem Tomom Kruzom, do "To Die For sa Metom Dilonom".

Kasnije je napravila pauzu od eksplicitnih uloga, osvajajući Oskar nominacije za "Moulin Rouge!" i "The Hours", a zatim hitove poput "The Others", "Australia" i "The Golden Compass".

Ipak, 2012. godine vratila se erotskim ulogama u filmu "The Paperboy" gdje je imala kontroverzne scene sa Zakom Efronom. Te godine snimila je i film "Hemingway & Gellhorn" sa Klajvom Ovenom, pun eksplicitnih scena.

Kasnije su usledile uloge u "The Killing Of A Sacred Deer" i seriji "Big Little Lies".

Incident u radio emisiji i znaci krize

Pukotine u braku dodatno su postale vidljive kada je Kit 1. jula u Australiji gostovao u emisiji Hayley & Max in the Morning.

Na pitanje: "Šta Kit Urban misli kada vidi svoju prelijepu ženu sa mlađim glumcima poput Zaka Efrona u ljubavnim scenama?“ – pjevač je naglo prekinuo intervju i nestao sa Zoom poziva.

Producent emisije objasnio je:

"Njegov tim je prekinuo vezu jer nisu željeli da postavljamo to pitanje", rekao je on, a voditeljka Hejli Pirs dodala je:

"On ne voli da priča o ličnim stvarima… posebno ne o svojoj ženi. To je privatno."

Ipak, izvor blizak Urbanu tvrdio je da on nije prekinuo razgovor, već da je došlo do tehničkog problema.

Poslednji zajednički izlazak i život na različitim kontinentima

Par je poslednji put zajedno viđen u junu na FIFA Club World Cup 2025 utakmici u kojoj je Los Angeles FC igrao protiv Esperance Sportive de Tunis. Međutim, djelovali su hladno i distancirano.

Sledećeg mjeseca Nikola se pojavila sama na finalu Vimbldona, gdje je sjedjela pored glavne urednice Vogue-a Ane Vintur. Kit je u to vrijeme bio na svojoj turneji High And Alive World Tour.

Prema pisanju TMZ-a, Kit je kupio sopstvenu kuću u Nešvilu i odselio se iz porodičnog doma.

Nikola je, s druge strane, boravila u Londonu zbog snimanja nastavka "Practical Magic", iznajmljujući luksuznu vilu u Hampstedu, nekadašnjem domu pjevača Boja Džordža.

Uzrok razvoda

Prema izvorima, pravi razlog njihovog razlaza bio je gubitak intimnosti.

"Intimnost više ne postoji, samo odrađuju brak. Ako ih ova separacija ponovo spoji, to bi bilo nevjerovatno, ali Kit je morao da kaže da nije srećan", naveo je izvor i dodao:

"Ona je bila zatečena, ali vidjećemo šta će se desiti tokom praznika i njegovog rođendana sledećeg mjeseca. Imaju mnogo posla na svom odnosu", dodao je izvor. Međutim, navodi se da je Nikol podnijela papire za razvod braka i da je krah evidentan.