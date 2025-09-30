Razvela se Nikol Kidman posle 19 godina braka: Jedna stvar je presudila, već neko vrijeme žive odvojeno

Više izvora bliskih paru otkrilo je da par ne živi zajedno od početka ljeta, a sada je stigla vijest da su i konačno stavili tačku na brak.

Nakon priča da je došlo do zahlađenja odnosa, te da već neko vrijeme ne žive zajedno, jedan od najdugovječnijih holivudskih brakova doživio je krah - Nikol Kidman i Kit Urban odlučili su da se raziđu posle gotovo dvije decenije zajedničkog života.

Njihova ljubavna priča, koja je godinama važila za bajku sa srećnim krajem, sada je dobila neočekivani obrt, a vijest o razlazu šokirala je obožavaoce širom svijeta.

Kako Daily Mail navodi, glumica i muzičar već mjesecima žive odvojene živote. Dok Nikol snima širom svijeta, Kit je stalno na turnejama, pa su se, prema riječima izvora bliskih paru, potpuno udaljili jedno od drugog. Iako je ljubavi bilo mnogo, izgleda da im pretrpani rasporedi nisu ostavili prostora da sačuvaju bliskost koja ih je godinama krasila.

Bivši supružnici imaju dvije ćerke - Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Kidman je ranije bila u braku sa Tomom Kruzom (63) od 1990. do 2001, tokom kojeg su usvojili dvoje djece - Isabelu (32) i Konora (30).

U junu poslednji put viđeni zajedno

Nikol i Kit poslednji put su se u javnosti pojavili zajedno u junu ove godine, na FIFA Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Nešvilu. Urban je veći dio godine proveo na svojoj svjetskoj turneji High and Alive, dok je Kidman sa ćerkama ostala u njihovoj vili vrijednoj 4 miliona dolara u Nešvilu. TMZ je nedavno objavio da je Urban kupio sopstveni dom u istom gradu i odselio se iz porodične kuće.

Tokom ljeta, glumica i djeca su boravili u Engleskoj gdje je snimala nastavak filma Praktična magija. Za luksuznu kuću u Hampstedu, nekada u vlasništvu pjevača Boj Džordža, plaćala je navodno 65.000 funti mjesečno.

Smrt njene majke ih udaljila

Izvori tvrde da su nakon smrti Nikoline majke prošle godine supružnici počeli da se udaljavaju. Iako su se trudili da svakodnevno razgovaraju dok su razdvojeni, sve je više izgledalo kao da vode odvojene živote.

U julu je Urban izazvao pažnju kada je prekinuo telefonski intervju sa radio stanicom nakon neprijatnog pitanja o Kidmaninim provokativnim scenama u filmovima "Babygirl" i "A Family Affair". Kidman je, pak, u septembru prošle godine, promovišući Netfliksovu seriju "The Perfect Couple", priznala da "ne postoji savršen brak".