"Dokaz koliko deda može da te uništi": Objava Ane Nikolić nakon skandala sa Raletom zapalila mreže

Ana Nikolić prolazi kroz težak period nakon raskida.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Nikolić veoma je aktivna na društvenim mrežama, nakon što je svog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta prijavila za nasilje. Ona je sada podijelila zanimljiv citat, a mnogi misle da je upućen upravo Raletu.

"Ova žena nam je živi dokaz koliko jedan muškarac može da te uništi. Ujedno i dokaz da se iz svega možeš izvući sama i nastaviti bez k**tena. Jer zaslužuješ da budeš voljena, a ne da te neki nezreli dječak uništava", stoji u objavi, a Ana je dodala:

"Ili neki deda, samo kažem."

Ana se nedavno oglasila za domaće medije i prokomentarisala svog bivšeg partnera Raleta:

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila... Je l' te varala? Je l' te lagala? Je l' nešto uradila pogrešno? Štiti te dvije godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš... On ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks 'dive', mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje. Ne znam dokle ide ta njegova bolest, osjećam se kao da sam u vezi s nekom ženom pjevačicom, kao da sam s Marijom Šerifović u vezi, tako se osjećam", rekla je Ana nedavno za Hajp.