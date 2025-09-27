logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dokaz koliko deda može da te uništi": Objava Ane Nikolić nakon skandala sa Raletom zapalila mreže

"Dokaz koliko deda može da te uništi": Objava Ane Nikolić nakon skandala sa Raletom zapalila mreže

Autor Ana Živančević
0

Ana Nikolić prolazi kroz težak period nakon raskida.

Objava Ane Nikolić nakon skandala Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Nikolić veoma je aktivna na društvenim mrežama, nakon što je svog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta prijavila za nasilje. Ona je sada podijelila zanimljiv citat, a mnogi misle da je upućen upravo Raletu.

"Ova žena nam je živi dokaz koliko jedan muškarac može da te uništi. Ujedno i dokaz da se iz svega možeš izvući sama i nastaviti bez k**tena. Jer zaslužuješ da budeš voljena, a ne da te neki nezreli dječak uništava", stoji u objavi, a Ana je dodala:

"Ili neki deda, samo kažem."

Ana se nedavno oglasila za domaće medije i prokomentarisala svog bivšeg partnera Raleta:

"Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila... Je l' te varala? Je l' te lagala? Je l' nešto uradila pogrešno? Štiti te dvije godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš... On ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks 'dive', mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje. Ne znam dokle ide ta njegova bolest, osjećam se kao da sam u vezi s nekom ženom pjevačicom, kao da sam s Marijom Šerifović u vezi, tako se osjećam", rekla je Ana nedavno za Hajp.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Nikolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ