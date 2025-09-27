Ana Nikolić se pomirila sa Raletom? Prijavila ga policiji zbog nasilja, čuli se čim je istekla zabrana od 30 dana

Mediji prenose da su se Ana Nikolić i Goran Ratković Rale pomirili nakon prijave i zabrane prilaska

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale zakopali su ratne sekire! Njih dvoje su prije mjesec dana imali veliki sukob, koji je javnost ispratila, ali nedavno su se opet pomirili, i to po peti put.

Kompozitor je imao 30 dana zabrane prilaska pjevačici jer ga je optužila za fizičko nasilje i prijavila policiji, međutim, čim je zabrana istekla, golupčići su se ponovo spojili. Kako nam kaže izvor blizak ovom estradnom paru, Ana i Rale su imali komunikaciju preko telefona iako nisu imali dozvolu da se i fizički vide.

Ovako je izgledala Ana u jednom od oglašavanja nakon prijave za nasilje:

"Čim je prošlo mjesec dana, eto opet Ane kod Raleta. Pomirili su se i sad je kao sve super. Nastavljaju gdje su stali", rekao je izvor Kurira

Ratković i Nikolićeva se nisu oglašavali ovim povodom.

"Iskoristila modrice"?

Rale je i u jednoj od ispovjesti izjavio da Anu nikad nije pretukao onako kako je ona tvrdila, već da je ona iskoristila stare snimke i modrice koje uopšte nisu ni bile od batina. Izgleda da je na kraju to i jedina istina o skandalu koji je šokirao javnost.

"Ana i Rale su sve vreme provodili u kompozitorovoj kući na Avali, a te večeri kad je nastao haos, kako je Ratković govorio, nije bilo nikakvih batina. Navodno je Ana u nekom svom rastrojstvu polupala sve po kući, ušla u auto, razbila ogradu i otišla u policiju da ga prijavi. Na kraju se ispostavilo da je samo bila besna na Ratkovića jer je od nje tražio da ide na nastupe koje su zakazali tokom letnje turneje."