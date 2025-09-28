"Ćevapi? Kakvi bre ćevapi, stanite ljudi": Marija Šerifović hitno prekinula koncert, obratila se organizatorima

Marija Šerović nije mogla da sakrije iznenađenje na koncertu u Holandiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Marija Šerifović održala je koncert u Holandiji, gdje je doživjela jednu neprijatnu situaciju. Fanovi su se satima prije početka koncerta okupljali ispred hale, dok su svijetla i muzika nagovještavali veče za pamćenje.

Ipak, jedno iznenađenje obilježilo je veče, pjevačica je na kratko prekinula nastup zbog neobične situacije s hranom u publici.

"Ćevapi? Kakvi bre ćevapi, stanite ljudi! Ovo je koncert, kakvi ćevapi?! Stvarno neko prodaje ćevape? Gdje? Kod toaleta? Sjajno,

sjajno, sjajno… bravo za organizatore! Znate šta, kad su već tu, donesite dva komada da probamo! Kad me već guši luk… svi koji

prate moje videe znaju da ništa više ne mrzim od crnog luka", rekla je Marija Šerifović.

Pjevačica je potom nastavila sa nastupom i dovela atmosferu do usijanja.

"Mrš bre"

Podsjetimo, Marija je nedavno sišla među publiku da pozdravi fanove, ali ono što se desilo iznenadilo je sve. Jedna djevojčica je prvo zatražila mikrofon da zapjeva, a zatim je naglo pokušala da ga otme iz Marijine ruke.

Šerifovićeva je na to reagovala burno i vidno iznervirano, pa je njen potez izazvao lavinu komentara na mrežama.

Marija je na kratko prekinula sa pjevanjem i ljutito odbrusila: "M'rš bre", ne skrivajući zaprepašćenje.