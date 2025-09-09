"Marš bre": Marija Šerifović išla u publiku, djevojka pokušala da joj otme mikrofon, izbio skandal (Video)

Djevojku su očigledno ponele emocije te je željela da Mariji otme mikrofon, što se pjevačici nimalo nije dopalo

Izvor: prinscreen/youtube/goodboy03210

Na TikToku se pojavio snimak Marije Šerifović koji je momentalno podigao prašinu!

Na svom koncertu, pjevačica je sišla među publiku da pozdravi fanove, ali ono što se desilo iznenadilo je sve. Jedna djevojčica je prvo zatražila mikrofon da zapjeva, a zatim je naglo pokušala da ga otme iz Marijine ruke.

Šerifovićeva je na to reagovala burno i vidno iznervirano, pa je njen potez izazvao lavinu komentara na mrežama.

Pogledaje kako je sve izgledalo:

Marija je na kratko prekinula sa pjevanjem i ljutito odbrusila: "M'rš bre", ne skrivajući zaprepašćenje.

Snimak se brzo proširio mrežama, a komentari nisu izostali. Sa jedne strane su oni koji smatraju da je njena reakcija preoštra i neprimjerena, a sa druge oni koji su na strani pjevačice.

Šta vi kažete? Ko je ovde u pravu? Da li je Marijina reakcija opravdana? Pišite nam mišljenje u komentarima.