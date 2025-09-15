Ko je fatalna Srpkinja koju je ludo voleo Halid: Zbog nje se tukao sa Miroslavom Ilićem, zajedno doživeli saobraćajku

Iako je Halid Bešlić je, prema rečima tekstopisca Nazifa Gljive, svojevremeno bio u vezi sa jednom od najvećih lepotica stare Juge, a njihov odnos bio je prepun strasti.

Iako je Halid Bešlić decenijama u skladnom odnosu sa suprugom Sejdom, mnogi su zaboravili da je pre ovog odnosa, u ranoj mladosti, bio sa jednom od tada najlepših Srpkinja za kojom su mnogi uzdisali.

Detalje ove romanse otkrio je davno tekstopisac Nazif Gljiva, koji je otkrio da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".

"Sviđa mi se Suzana", rekao je Halid poverljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.

Odnos pun strasti

Njihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sedeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sećanju mnogih.

Imali saobraćajnu nesreću

Podsetimo, Suzana Mančić i pevač skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do nesreće kada je izgubila kontrolu nad vozilom.

Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je ceo život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.

Tuča Halida i Miroslava

Interesantno je da je jednom prilikom Vlado Perović, vlasnik nekad poznatog kluba i bivši suprug Lepe Lukić, otkrio i da su se svojevremeno Halid Bešlić i Miroslav Ilić navodno potukli upravo zbog Suzane.

Sve se, kako tvrdi, odigralo početkom devedesetih, u njegovom klubu.

"Sećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umetnici su voleli da se pokazuju i dokazuju pred lepom ženom. E, baš ta lepotica je bila Suzana Mančić", započeo je.

Prisetimo se starih Suzaninih slika s početka karijere:

"Obojica su malo više popili, pa su se pogurkali. Tako su mi referisali. Miroslav je bio malo nadžak-baba kad popije, dok je Halid bio mirniji. Nije bilo krvi, psovki da. Polivali su se pićem i gurali. U to vreme je normalno bilo da se muškarci zakače zbog žene. Pa, Suzi je bila lepotica. Halid je bio zgodan, mlad, lep, Miroslav takođe. Mada, on je bio gadan kad popije, zato je i dobro što ne pije već 20 godina", kroz osmeh kaže Perović, preneli su domači mediji.

Akteri tuče nikada nisu hteli da govorie o tome, dok Suzana kaže da ne zna da li se to zaista dogodilo.

