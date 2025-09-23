Pitali ga o Halidu Bešliću, on počeo da plače u emisiji: "I njegova žena je bolesna, nek' im je Bog u pomoći"

Pjevač Šerif Konjević progovorio je o zdravstvenom stanju svog kolege Halida Bešlića koji se nalazi u bolnici.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Pjevač Šerif Konjević gostovao je u emisiji u kojoj je govorio o svom prijatelju i kolegi Halidu Bešliću. Bešlić se već neko vrijeme nalazi u bolnici, smješten je na odjeljenje onkologije, a sada je Šerif otkrio da se prije nekoliko dana čuo s njim i to putem video poziva.

" Čuli smo se i vidjeli prije tri, četiri dana. Često se čujemo na video kol. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često volio da se našalim na ime Halidovo. Evo možete da pitate i njega i njegovu porodicu, ja bih volio da to Halid kaže, kome on to najviše vjeruje od pjevača?

Ja sam jedini koji znam njegovo sve i dobro i zlo. Nisam sklon da puno nešto vjerujem ljudima, nije to da nekog mrzim i izbjegavam. Imam ja neki svoj život, volim publiku koja me sluša. Ne volim ljude koji se puno hvale i pričaju. Ja sam se naživio i napjevao, ali vjerujte mi da nikad nisam bolje pjevao nego sad. Da to nije nešto pred smrt?", rekao je Šerif, a potom otkrio da smatra da će se Halid izboriti sa zdravstvenim problemom.

"Pa on meni dobro izgleda, prosto nekog ko ti je prijatelj ne možeš doživljavati ako ima nekih problema, nažalost, ima, ali ja vjerujem u Boga i tu će se moja rečenica završiti. Volio bih da malo kad već pričao o čovjeku da... Pustite čovjeka da živi svoj život, sada mu je najpotrebnije da pročita nešto fino. Halid čita svaki dan, on voli da čita".

"Sejda nije dobro i ona ima zdravstvenih problema"

Šerif se rasplakao kada je progovorio o supruzi Halida Bešlića, on je otkrio da je i Sejda jako bolesna.

"Bili smo zajedno na moru dole, i svaki dan smo bili zajedno. Sad Sejda, moja duša draga... I družili smo dole, nažalost Sejda nije dobro i ona ima zdravstvenih problema. Tako da smo se dole družili i kupali, nažalost oni su morali da odu da obave preglede i sad eto šta je, tu je, da Bog pomogne Halidu i Sejdi",rekao je Šerif u emisiji Mirze Vranj.

(Blic, MONDO)