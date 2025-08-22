Zbog bivšeg koji je otjerao na psihijatriju se izgladnjivala: Bolest joj izdeformisala lik, a sada izgleda nestvarno

Selena Gomez šokirala je sve novom serijom fotki, i mnogi komentarišu da joj nova ljubav prija, s obzirom da dugo nije ovako dobro izgledala

Izvor: Instagram/ selenagomez

Selena Gomez šokirala je svoje pratioce novom serijom fotografija, a komentari ni nakon par dana ne prestaju da se nižu. Ljudi ne mogu da se nagledaju pjevačice koja izgleda kao u periodu kada su počele da joj se dešavaju loše stvari, prvenstveno na polju zdravlja.

Pogledajte jednu od fotografija:

Izvor: IG selenagomez

Podsjetimo, Gomez je godinama imala mentalne probleme koji su se pogoršali razmiricama u vezi sa Džastinom Biberom, a njihov on/off odnos, kao i poslednji udarac kada je samo mjesec dana od njihovog raskida pjevač zaprosio Hejli Biber, otjeralo ju je na psihijatrijsko liječenje.

Kao da to nije bilo dovoljno, Selena je oboljela od lupusa, usled čega joj je bila potrebna transplantacija bubrega. Uslijedile su godine borbe, a zbog jakih lijekova koje je pila, Seleni su dugo oticali lice i tijelo, ali je i nabacila veći broj kilograma.

Izvor: IG selenagomez

Nažalost, Selena je bila na meti kritika zbog izgleda, sve dok se nije oglasila i otkrila kako izgleda njena borba.

U međuvremenu je Biber u više navrata prikriveno prozivao svoju bivšu djevojku, zbog čega je Selena uzvratila udarac rekavši da je zbog veze sa njim morala da se izgladnjuje jer "njen bivši voli manekenke".

Ipak, poslednjih mjeseci sve se promijenilo, a pjevačica izgleda bolje nego ikad ranije. Vjeridba sa Benijem Blankom bila je "trešnjica na vrhu torte", a koliko joj prija nova ljubav, jasno se vidi i po njenom daleko boljem stanju, ali i liniji.

Selena izgleda nikada bolje, a pored toga je i drastično smršala. Ipak, niko nije bio ni svjestan koliko je velika njena transformacija dok nije objavila seriju privatnih fotografija.

Komplimenti se samo nižu, a kako pjevačica izgleda danas, nakon svih nedaća koje je prošla, ukoliko ste propustili, pogledajte u galeriji u nastavku: