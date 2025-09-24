Ko je voditeljka koja je povrijeđena zbog vozača skutera: Zbog Oluje ostala bez svega, došla u koloni sa 9 godina

Voditeljka Kristina Iglendža zabrinula je javnost kada je otkrila da je doživjela nezgodu na ljetovanju, a u prošlosti je mnoge rasplakala teškom životnom pričom
Voditeljka Prve televizije, Kristina Iglendža, doživjela je povredu na moru i hitno je prevezena u obližnju bolnicu i odmah joj je ukazana pomoć.
"Volim adrenalinske sportove, skijala sam na vodi na gliseru i vozač je dao gas. U tom trenutku sam napravila špagu i mišić je skroz pukao", ispričala je Kristina.
Nakon što je osjetila jaku bol, posetila je ljekara, ali se, kako navodi, ispostavilo da je prvobitna dijagnoza bila pogrešna.
"Išla sam kod ljekara i nastavila sam da normalno vodim život, ali loše je procijenio. Još ja otišla na trening i vidim da me boli mišić. Kasnije je magnetna rezonanca pokazala da je mišić totalno pukao", dodala je voditeljka.Izvor: Printscreen/Instagram
Kristina je nastavila sa radnim obavezama, a trenutno je na fizikalnoj terapiji.
"Sad sam na fizikalnoj terapiji, ali i dalje vodim emisiju", rekla je za Alo.
Teško djetinjstvo
Podsjetimo, svojevremeno je Kristina sve ratužila potresnim detaljima iz svog života.
"Došla sam iz Dalmacije za vrijeme rata i život me je očvrsnuo od malih nogu. Naučila sam da u životu moraš da ideš jako, snažno i strastveno, nema odustajanja. Mogu i da padnem i da ne uspem, otresem koljena i nastavim dalje dok ne dođem do svog cilja. Džabe ti ljepota i pamet ako nemaš hrabrosti. Ne plašim se ničega, osim Boga. Ne kritikujem sebe za greške iz prošlosti, nego to prihvatim i iz toga izvlačim pouke i stvari koje ne bi trebalo da ponavljam", rekla je Kristina.
Dolazak iz Krajine za Beograd nije bio lak ni za nju, ali ni za njenu porodicu koja je najteže trenutke prebrodila zahvaljujući ljubavi i međusobnoj podršci.
"Mislim da me je to dosta formiralo kao osobu, jer sam bila djevojčica od devet godina koja je bila potpuno svjesna svega. Preko noći ostaneš bez ičega, dođeš u koloni i nemaš gdje da spavaš, škole te teško prihvataju jer si stranac. Svega se sjećam kao da je juče bilo. Kada gledaš majku koja plače i koja ne može da ti da za užinu, bori se kao i otac, to te nekako oformi", prisjetila se Kristina, a potom nastavila:
"Zato sam jako mlada počela da radim, kao klinka sam prodavala sladoled, radila u kafiću. Mene ništa nije bilo sramota, jer moji nisu imali da mi pruže. Bila sam svjesna da nemaju, ima li gore boli nego da vidiš majku koja plače i ne može detetu da pruži osnovne stvari? Hvala Bogu ostali smo živi, zdravi, najbitnije je kada čovek ima porodicu i podršku, bitan je oslonac koji dobijaš", rekla je voditeljka u razgovoru za Grand.