Prijatelj očuha je zlostavljao, dečko sa 16 silovao: Voditeljka nije znala sa kim je trudna, prošla kroz pakao

Autor Đorđe Milošević
0

Lepoj Padmi su i tinejdžerski dani bili obojeni mračnim bojama, naime, sa 16 godina ju je tadašnji dečko silovao, o čemu je progovorila tek posle 32 godine.

Prijatelj očuha je zlostavljao, dečko sa 16 silovao Izvor: Instagram/padmalakshmi/printscreen

Danas slavna, uspješna i ostvarena voditeljka i model Padma Lakšmi je u svojim memoarima, koje je napisala 2016. godine, otkrila bolna iskustva kroz koja je prošla u djetinjstvu i tinejdžerskoj dobi, a riječ je o se*sualnom zlostavljanju.

Dok je živjela sa majkom u Njujorku, često je bila žrtva prijatelja njenog očuha, sa kojim je, kako navodi u memoarima, morala da leže u krevet sa tim muškarcem, budeći se sa njegovom rukom u njenom donjem vešu.

"Onda bi uzeo moju ruku i stavio je u svoj veš. Ne znam koliko puta se to ranije dogodilo, jer vjerujem da sam neke od takvih incidenata prespavala", napisala je Padma.

Ovo traumatično iskustvo je ubrzo rekla svojoj mami, koja joj je i povjerovala, međutim, dalje upozoravajući očuha da njegov prijatelj zlostavlja njenu ćerku, on u to nije mogao da povjeruje te su odlučili da je presele za Indiju.

Lepoj Indijki su i tinejdžerski dani bili obojeni mračnim bojama, naime, sa 16 godina ju je tadašnji dečko silovao, o čemu je progovorila tek posle 32 godine.

"Otišli smo u njegov stan, zaspala sam i probudila sam se, a on je bio na meni. Pitala sam ga: „Šta to radiš?“. Rekao je: "Boleće te samo kratko". 'Molim te, nemoj’, vrištala sam", ispričala je Padma za New York Times.

Odlučila je da o tome progovori najprije zbog svoje ćerke Krišne, a onda i zbog svih ostalih djevojčica.

Još jedna potresna stvar u vezi sa ovom voditeljkom je ta da dok je bila trudna sa Krišnom, zapravo nije znala ko je otac tog djeteta.

Kako se u isto vrijeme, 2009. godine, zabavljala sa dvojicom imućnih muškaraca – milijarderom Tedijem Forstmanom i investitorom Adamom Delom, ne krijući jednog od drugog, jer kako je navodila, u to vrijeme nije željela ozbiljnu vezu.

Međutim, vijest o trudnoći ih je sve zatekla – prvo i samu Padmu jer se u to vrieme borila sa endometriozom i po procjeni ljekara nije mogla da ostane trudna, a zatim kada je vijest saopštila Tediju, on je burno reagovao i u startu negirajući da je otac djeteta, što je kasnije i test očinstva utvrdio.

Izvor: Instagram/padmalakshmi

Kada ga je prethodni bijes popustio ipak se odlučio da dijete odgaja kao svoje, i da test očinstva ne iznosi u javnost, čemu se voditeljka protivila.

Tedi je pred svoju smrt 2011. godine malenu Krišnu uvrstio u svoj testament, kako bi naslijedila dio njegovog bogatstva, a prezime njenog biološkog oca Adama Deloma je dodato u Krišnin izvod iz matične knjige rođenih, ali tek nakon smrti Tedija Forstmana.

