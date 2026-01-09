"Nisam džabe baš ja dobila probleme bogataša": Marina Visković krila istinu o svojim partnerima, sad se saznalo sve

Pjevačica je za MONDO navela da se pronalazi u pojedinim svojim baladama.

Marina Visković ne krije koliko je zaljubljena, a nedavno je počela da objavljuje fotografije sa svojim izabranikom. Par je Novu godinu dočekao u Dubaiju, zbog čega je pevačica odlučila da ne nastupa za najluđu noć.

Ipak, u razgovoru za MONDO Marina je otkrila da njen ljubavni život ne oslikava teme njenih pesama. Osim toga, osvrnula se na kontroverzan tekst pesme "Problemi bogataša" i priznala da nije slučajno baš ona dobila ovaj hit.

Pogledajte fotografije Marine i njenog partnera:

"Pa emotivni život, nema veze trenutna situacija sa nekim pesmama otpevanim, ali definitivno da je u dosta mojih pesama upleten. Prosto neka moja iskustva, zato ih verovatno i biram. Te neke pesme gde sam osetila neku emociju koju sam proživela. Onda na taj način ja dozvoljavam publici da se ja malo ogolim, da oni mene upoznaju, ne mora da znači da je sve, ali neki deo mene uvek izabere nešto u toj pesmi. Pa i 'Problemi bogataša', nisam ih ja džabe dobila. Nisu samo neke tužbalice i neki moj zabavni deo mene usudio se da snimi tako nešto."

Pokazala skupoceni prsten

Podsetimo, Marina je otkrila identitet svog partnera, imućnog biznismena kojeg je do sada čuvala od javnosti. Na fotografiji koju je podelila vidi se njihov dodir, a pratioci su odmah zapazili luksuzni prsten, što je ponovo privuklo veliku pažnju medija.

