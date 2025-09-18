"Završim nastup, a onda mi daju četku da perem WC": Na početku čistio toalete, a onda od jedne pesme kupio stan i kola

Pre nego što je postao poznat Šerif Konjević nije se libio da radi razne poslove kako bi zaradio parče hleba.

Pevač Šerif Konjević gostovao je u emisiji "Iz profila" u kojoj se prisetio vremena kada je nakon nastupa morao da čisti toalete i kafanu u kojoj je pevao.

"Ja sam krenuo da pevam u jednom restoranu u Bosni, ali sam tu više došao da učim da pevam, da steknem rutinu i kad se završi to pevanje, mene su čekali metla i krpa i ja sam posle toga čistio tu kafanu i wc", ispričao je Šerif Konjević kome je susret sa jednim čovekom potpuno promenio život.

"U tom momentu je u moje mesto došao Ljubo Kešalj i još neki pevači i on je mene snimio na neku traku i odneo u Sarajevo i pusti čoveku kojeg je moj otac zaposlio kao direktora muzičke škole. I on kad je čuo za mene, poslao me je kod Damira Babića i isto veče sam počeo da pevam u jednom lokal. Ja sam to veče završio sa pevanjem i otišao kod konobarica po metlu i krpu, došao je gazda tog lokala da mi kaže da od sutra imam duplu platu i to je bilo presudno u mom životu i karijeri. Posle dva dana sam otišao u Beograd i krenulo je na neki način".

Kada je reč o romskim veseljima, priznaje da nikada nije doživeo nijedan incident.

"Ja nisam čovek od incidenata, a kad su u pitanju ti moji Romi koje ja puno cenim i volim, ne samo zbog novca već zato što su mi ti ljudi jednostavno, znaju biti i komplikovani... Ja stvarno nikad nisam imao problem sa tim ljudima i mislim da nikad neću imati. Uvek se nađe neko ko možda hoće da bude slobodan, ja nisam osoba koja voli da mu se lepi novac po čelu, mene ne možeš tako lako kupiti, to je moj stav.

Ja volim muziku, volim ljude, ali da neko kaže po svaku cenu: "Ja sam tebe platio, moraš da pevaš", kod mene to ne ide. Ja ću pevati i džabe, ali da neko to pokušava, ja znam da je alkohol čudo i da u tim nekim trenucima ljudi grle, ali sve zavisi ko te grli i na koji način, ali nađe se neko ko je previše pijan, nisu ti dobrodošli... Nikad mi se nije desilo da sam imao takav neki incident", pričao je pevač.

Od jedne pesme zaradio za stan i kola

Konjević poseduje velelepnu vilu na Ilidži, a bez obzira na veliki uspeh koji je postigao uz pesme, svakako pamti odakle je potekao, kao i koliko ga je iznenadilo što je prvu nekretninu uspeo da kupi zbog čuvene "Bele venčanice".

"Zaradio sam mnogo novca zbog pesme 'Bela venčanica' koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto", otkrio je on, pa dodao kako je na zidu svoje vile oslikao mural koji oponaša njegovu porodičnu kuću u Sanici, u kojoj je odrastao.

