"Imam snimak gdje je to rekao, volio bih da se šalio": Pjevač jednu stvar zamjerio Džinoviću, iznio sve u javnost

Šerif Konjević je otkrio šta je zamjerio kolegi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svojevremeno se šuškalo da Šerif Konjević, inače jedan od, prema mišljenju mnogih, najboljih folk pjevača na prostoru bivše Juge, nije u dobrim odnosima sa kolegom Harisom Džinovićem.

Sve je pokrenula Harisova izjava u jednoj emisiji da Konjević kopira Šaulića, ali bezuspješno.

"Ja imam i snimak gdje je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, ja sam radio sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovjek ", rekao je Konjević.

"Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako pjeva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali volio sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio", kazao je Šerif.

"Ja njega volim i cijenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže... ", pričao je Šerif Konjević.

Sve prepisao supruzi

Podsjetimo, Šerif i njegova supruga žive u Sarajevu i imaju sina, a svoju oazu mira su napravili na Ilidži. Svojevremeno je kao bomba odjeknulo u medijima da je sve što posjeduje ostavio upravo 18 godina mlađoj supruzi, a pjevač je svoju odluku i javno objasnio:

"Ja svoju ženu volim najviše na svijetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvijek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Ona je to zaslužila", rekao je Šerif jednom prilikom.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

"Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Ne priča ništa suvišno, vodi računa o meni, o mom stajlingu… Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo."

Pogledajte kako izgleda imanje koje je Šerif Konjević prepisao supruzi:

(Kurir.rs/Mondo)