logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lukas, Šašić i Sonja prvi put pred kamerama zajedno: Vijest odjeknula kao bomba, mjesecima ćemo ih gledati

Lukas, Šašić i Sonja prvi put pred kamerama zajedno: Vijest odjeknula kao bomba, mjesecima ćemo ih gledati

Autor Marina Cvetković
0

Aca Lukas, Sonja Vuksanović i Željko Šašić biće žiri u muzičkom takmičenju, potvrdio je direktor Tv kuće.

Lukas, Šašić i Sonja prvi put pred kamerama zajedno Izvor: YouTube/AmiG Show

Čelnik Hype televizije, Saša Mirković, je iznenadio javnost najavom žirija za prvu sezonu takmičenja "Hype Zvezde".

U njemu će, vjerovali ili ne, zajedno sedeti bivši bračni partneri: Aca Lukas, Sonja Vuksanović i njen bivši suprug Željko Šašić!

"Ovo je dokaz da Hype samo spaja ljude. Upravo sam dobio informaciju i razgovarao sa EX bračnim parom Vuksanović. U žiriju u Hype zvezdama ocjenjivaće takmičare stilski Sonja Vuksanović, a zamislite Željko Šašić i Aca Lukas će takođe biti u žiriju. Pa gdje ovo ima, pored ostalih naših pjevača, ova trojka će biti vrh", rekao je Saša, izazvavši pravu pometnju ovom informacijom.

@sasamirkovicofficialOvo je dokaz da Hype spaja ljude! PRVA TROJKA HYPE ZVEZDA#sasamirkovic#hypezvezde♬ original sound - Saša Mirković

Sonja Vuksanović podijelila je Mirkovićevu objavu na svom Instagram profilu

Istorija njihovih odnosa

Poznato je da je Sonja ranije bila udata za Željka Šašića, a potom i godinama sa Acom Lukasom, što je tema koja već dugo intrigira domaću javnost.

Sada će se svi zajedno naći u ulozi sudija, ojcenjujući talente sa Balkana, a mnogi nagađaju da bi emocije i napetosti iz prošlosti mogle ponovo isplivati, kako pred kamerama, tako i iza kulisa.

Emitovanje nove sezone takmičenja uskoro počinje, a sudeći po ovim najavama – publiku očekuje spektakl.

Pogledajte još Sonjinih fotografija:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aca Lukas željko Šašić sonja vuksanović muzičko takmičenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ