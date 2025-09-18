Lukas, Šašić i Sonja prvi put pred kamerama zajedno: Vijest odjeknula kao bomba, mjesecima ćemo ih gledati

Aca Lukas, Sonja Vuksanović i Željko Šašić biće žiri u muzičkom takmičenju, potvrdio je direktor Tv kuće.
Čelnik Hype televizije, Saša Mirković, je iznenadio javnost najavom žirija za prvu sezonu takmičenja "Hype Zvezde".
U njemu će, vjerovali ili ne, zajedno sedeti bivši bračni partneri: Aca Lukas, Sonja Vuksanović i njen bivši suprug Željko Šašić!
Aca Lukas sa suprugom Sonjom.
"Ovo je dokaz da Hype samo spaja ljude. Upravo sam dobio informaciju i razgovarao sa EX bračnim parom Vuksanović. U žiriju u Hype zvezdama ocjenjivaće takmičare stilski Sonja Vuksanović, a zamislite Željko Šašić i Aca Lukas će takođe biti u žiriju. Pa gdje ovo ima, pored ostalih naših pjevača, ova trojka će biti vrh", rekao je Saša, izazvavši pravu pometnju ovom informacijom.
Sonja Vuksanović podijelila je Mirkovićevu objavu na svom Instagram profilu
Istorija njihovih odnosa
Poznato je da je Sonja ranije bila udata za Željka Šašića, a potom i godinama sa Acom Lukasom, što je tema koja već dugo intrigira domaću javnost.
Sada će se svi zajedno naći u ulozi sudija, ojcenjujući talente sa Balkana, a mnogi nagađaju da bi emocije i napetosti iz prošlosti mogle ponovo isplivati, kako pred kamerama, tako i iza kulisa.
Emitovanje nove sezone takmičenja uskoro počinje, a sudeći po ovim najavama – publiku očekuje spektakl.
