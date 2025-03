Procurio intimni snimak Ace Lukasa i Atine Ferari: Folker go u krevetu, ona ga pipa, a treća osoba snima

Folker Aca Lukas nakon izjave o Ani Sević koja je šokirala Srbiju, akter snimka o kojem svi pričaju

Izvor: screenshot

Pjevač Aca Lukas ponovo je u centru skandala, samo nedelju dana nakon što je pred kamerama izjavio da je bio intiman sa Anom Sević. Dok zajedničke kolege gledaju kako da izbjegnu pitanje o aferi popularnih narodnjaka, javnost zabavlja snimak golog Aca Lukasa u krevetu sa starletom iz Parova.Na Internet je procurio snimak na kojem se vidi toples Lukas, dok leži u krevetu sa Atinom Ferari. Treća osoba ih snima, a na snimku se čuje kako ga Atina pita:

"Ajde, ljubavi. Šta si rekao za Kopaonik, hoćeš da me vodiš na Kopaonik".

Aca je bio nag i odgovorio: "Sad ću da vidim kada ima autobus", dodao je Lukas kroz osmijeh

Vidi se na video snimku da je sa njima to veče bila još jedna osoba koja je sve snimila.

"Moja drugarica je to namjerno dala u javnost"

Atina Ferari – igračica po klubovima. Vole da ljudi misle o njenoj guzi, sklona je svađama i voli da je u centru pažnje. Voli da se bije!

Atina je potom otkrila Kuriru kako je snimak završio na mrežama:

"Šta da komentarišem, ne bih to da komentarišem. Bilo bi glupo da kažem da ga ne poznajem i da ja nisam na snimku. O Lukasu imam sve najlepše da kažem. Ja njega volim,gotivan je jako. Nije mi jasno zašto se taj snimak pojavio. Mislim da je moja drugarica imala uticaj i da je namjerno to dala u javnost, tj . pustila na društvene mreže. Ona me već danima urniše i ucjenjuje me, prijeti mi sa kojekavim slikama i snimcima i traži mi novac", rekla je Atina i nastavila:

"Imala sam sinoć do kasno svirku i tek sam se probudila i imala sam mnogo poziva. Šta je to strašno. Snimak je nastao skoro, zimus. Mene to ne zanima, ih koliko ja snimka imam, ja ćutim trudim se borim i radim, ali, eto, ima onih koji puste tako namjerno. Čovjek je slobodan, ima pravo da radi šta hoće", istakla je pjevačica.

