Lukas progovorio o eksplicitnom snimku sa Atinom Ferari i krađi roleksa: "Bolje da sjedim sa 3 žene nego 3 muškarca"

Folker ispričao sve detalje druženja sa rijaliti učesnicom Atinom Ferari i njenim drugaricama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aca Lukas oduvijek privlači pažnju svojim privatnim životom, koji je oduvijek bio veoma buran. Ljubio je popularne ljepotice i koleginice, ima tri braka iza sebe, a žene i dalje ne mogu da mu odole. ispričao sve detalje druženja sa rijaliti učesnicom Atinom Ferari i njenim drugaricama, ali i kako je uspio da nadmudri dvije devojke koje su ga opljačkale.

Folker se nedavno našao u centru skandala jer se na internetu pojavio eksplicitan snimak na kom je on sa bivšom rijaliti učesnicom, Atinom Ferari i njenim drugaricama. Pjevač je u jednom podkastu ispričao nove detalje burne noći. Istakao je da je on slobodan čovjek, i da je bolje da sjedi nag sa tri devojke nego sa tri muškarca.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"To peglanje biografije, svi smo dobri... Pogotovo pjevačice, one su sve nevine... Sad sam skoro imao neku situaciju, neki dan... Ja sam slobodan čovjek, razveden sam, mogu da radim šta hoću. S nekim djevojkama sam sjedio kod mene u kući. Bila je opuštena atmosfera, ja i dvije-tri djevojke, bili smo dopola goli, neko zezanje. Nisu one mene na kvarno snimale, nego smo se snimali da pošaljemo nekoj drugarici jedne od njih. Međutim, ta jedna se posvađala sa drugom i sad je ova pustila taj snimak. Rekao sam joj: 'Nek pusti, šta me briga!' I odjednom opšta panika, novinari zovu. Ja ih pitam: 'Šta vi hoćete od mene? Šta treba, da sjedim dopola go sa tri muškarca? Sa tri žene sam sjedio, jeste normalni'", rekao je Lukas u podkastu "Voštkast".

Istakao je i da je za sve snimke i za sve što se događa u njegovom porodičnom domu odgovoran samo on, i da trojke sa djevojkama praktikuje samo kad je van bračne zajednice.

"Ja sam vodio takav život, i ovakav i onakav. U tri braka sam bio, ali kad sam bio u braku, takve stvari ne mogu da se dogode. Jednostavno, ako ih i radim, ne radim ih na taj način. Radim ih opušteno. Nikad u životu nisam rekao nekoj djevojci da ne smije da kaže da je bila kod mene. To je besmisleno. Upoznaš neku djevojku i dovedeš je na gajbu, otkud ti znaš kakva je ona. Za sve što se događa kad se pređe moj prag ja sam odgovoran. Ja sam ih pustio unutra, i neću sad da ih jurim po kući. Neke su se i slikale u kupatilu, svidjela im se stakla. Jedina sankcija koju može da snosi ta osoba je da je više ne zovem da dođe kod mene. To je tako ako živiš takav život", tvrdi pevač.

Lukas se prisjetio i kako je uspio da prevari devojke koje su ga opljačkale u njegovom stanu. "Imao sam jednom neke dvije djevojke, koje su s vremena na vrijeme dolazile kod mene, a primijetio sam da svaki put kad dođu s društvom vole da odu kod mene u garderober da nešto... Kod mene u stanu možeš da mi mazneš jaknu, lovu i satove ne držim u gajbi, to je jedino što imam. Međutim, morao sam da im podmetnem zamku, i posle mi se više nisu javljale. Kupio sam falš 'roleks', ostavio ga tamo i - odnijele su ga. Mogu da zamislim šta je bilo kad su ga prodale (smijeh). Znao sam da će da ga uzmu, bio je tu danima. Rekao sam im posle: 'Ajde vi polako kućama...' Možda su nekom to uvalile, ko zna šta je bilo posle. Soma eura sam platio kopiju, ozbiljna, teška. A bio je težak jer je imao bateriju (smijeh)", zaključio je pjevač u podkastu.

Vidi opis Lukas progovorio o eksplicitnom snimku sa Atinom Ferari i krađi roleksa: "Bolje da sjedim sa 3 žene nego 3 muškarca" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TV Prva / printskrin Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pogledajte snimak koji je uzburkao javnost: