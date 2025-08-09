Pjevačica blista, kolege je obasule komplimentima: Milica Todorović prvom objavom u trudnoći napravila pometnju

Pjevačica jednom objavom napravila pometnju na mrežama, kolege odmah reagovale

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Popularna pjevačica Milica Todorović podijelila je na Instagram profilu prvu fotografiju otkako je otkrila da je u drugom stanju, a njeni pratioci i kolege iz muzičkog svijeta nisu krili oduševljenje.

Na fotografiji, Milica blista u elegantnoj crnoj haljini sa prepoznatljivim osmijehom koji otkriva njenu sreću i ispunjenost. U samo nekoliko sati od objave, slika je prikupila brojne lajkove i stotine komentara podrške.

Među prvima su se oglasile njene koleginice i prijatelji, ostavljajući emotikone srca i poruke podrške. Slavica Ćukteraš, Jelena Broćić, Gazda Paja, ali i muzička zvijezda Kaliopi - bile su samo neke od kolega koje su komentarisale njenu fotografiju, a svoje oduševljenje nije krila ni Olivera Gudelj.

Čestitke i lijepe želje stižu sa svih strana, a fanovi poručuju da jedva čekaju da vide Milicu u ulozi majke.

Ko je partner Milice Todorović?

Pobjednica druge sezone "Zvezda Granda" već nekoliko mjeseci uživa u emotivnoj vezi sa partnerom koji nije iz javnog svijeta, te ne želi da se eksponira u medijima. Upravo zbog toga Milica je odlučila da njihovu ljubav zadrži samo za najuži krug ljudi.

Inače, kako dobro upućeni izvori tvrde, to je bila ljubav na prvi pogled, a emocije su se brzo rasplamsale i postale jake, te su riješili da naprave veći korak i osnuju porodicu.

Pogledajte Milicine slike: