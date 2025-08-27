Milica Todorović promijenila jednu stvar u trudnoći: Povukla se iz javnosti i nestala sa mreža, evo čemu se posvetila

Milica Todorović i te kako vodi računa o tome šta unosi u organizan dok se ne porodi.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Milica Todorović (34) je maksimalno posvećena drugom stanju, u kojem uživa. Pjevačica jedva čeka da postane mama, a do tada vodi računa kako o svom zdravlju, tako i o zdravlju svoje bebe.

Jedna od njenih bliskih prijateljica je na društvenim mrežama otkrila da je Milica promijenila ishranu.

Novi meni u drugom stanju

Ona sada pored osnovnih namirnica, konzumira i namirnice koje su od krucijalnog značaja za nju i bebu. Otkako je saznala da je u blagoslovenom stanju, Milica se povukla iz javnog života, ali i s društvenih mreža, i uživa u najlepšem periodu za jednu ženu.

Muzička zvijezda trenutno daleko od očiju javnosti uživa u najlepšim danima života. Pjevačici se ostvarila najveća želja da postane mama, pa tako sada trudničke dane provodi u svom rodnom gradu, prenose mediji.

Bog joj je dao blagoslov

Milica je ranije govorila da joj je velika želja da postane majka.

"Želim da napravim veliki koncert, pa da ih nižem, da se ta turneja raširi. To mi je velika želja, album se završava, jako sam srećna zbog toga. Druga želja naravno da se ostvarim u ulozi mame. Treba biti skroman u životu, mislim da se odvija sve kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali biće kako Bog kaže. Možemo da pravimo planove, ali biće kako nam je zapisano", istakla je ranije pjevačica za "Grand".

