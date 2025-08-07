logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne spava noću, zajedno smo u trećoj smjeni": Jovana Pajić raskrinkala Milicu Todorović, evo šta radi trudna pjevačica

"Ne spava noću, zajedno smo u trećoj smjeni": Jovana Pajić raskrinkala Milicu Todorović, evo šta radi trudna pjevačica

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Milica Todorović u ranoj je trudnoći o čemu je sada govorila njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić.

"Ne spava noću, zajedno smo u trećoj smjeni": Jovana Pajić raskrinkala Milicu Todorović Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Jovana Pajić i Milica Todorović su više od deceniju prijateljice, te ne čudi što je upravo ona među prvima saznala lijepe vijesti.

"Čestitala sam joj naravno. Naravno da mi je drago, porasle smo zajedno i puno mi je srce jer znam kolika je to bila njena želja. Na cijelom tom našem razvojnom putu mislim da je ova stvar koja joj se trenutno dešava vrhunac postojanja i prilično sam sigurna da će ona to sjajno da iznese prvenstveno jer je jedna emotivna osoba, neko ko je sa djecom fenomenalan, znam to po svojoj djeci", rekla je Jovana i nastavila:

"Ona je ljubav na dve noge i presrećna sam zbog nje. Za sve što je bude zanimalo, ja sam tu. Ona vampiriše noću, ne spava isto kao i ja, tako da ako prigusti u toj trećoj smeni, ja sam tu",  rekla je Jovana Pajić za domaće medije.

Krije partnera

Milica ne želi da otkriva ko je njen emotivan partner, a nedavno je izvor za medije otkrio da je u pitanju ekonomista koji je tri godine stariji od pjevačice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica todorović jovana pajić trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ