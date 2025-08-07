Pjevačica Milica Todorović u ranoj je trudnoći o čemu je sada govorila njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić.

Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Jovana Pajić i Milica Todorović su više od deceniju prijateljice, te ne čudi što je upravo ona među prvima saznala lijepe vijesti.

"Čestitala sam joj naravno. Naravno da mi je drago, porasle smo zajedno i puno mi je srce jer znam kolika je to bila njena želja. Na cijelom tom našem razvojnom putu mislim da je ova stvar koja joj se trenutno dešava vrhunac postojanja i prilično sam sigurna da će ona to sjajno da iznese prvenstveno jer je jedna emotivna osoba, neko ko je sa djecom fenomenalan, znam to po svojoj djeci", rekla je Jovana i nastavila:

Vidi opis "Ne spava noću, zajedno smo u trećoj smjeni": Jovana Pajić raskrinkala Milicu Todorović, evo šta radi trudna pjevačica Jovana Pajić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jovana___pajic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/jovana___pajic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/jovana___pajic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ A Sad Malo Mi Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/jovana___pajic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/jovana___pajic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ A Sad Malo Mi Br. slika: 7 7 / 7

"Ona je ljubav na dve noge i presrećna sam zbog nje. Za sve što je bude zanimalo, ja sam tu. Ona vampiriše noću, ne spava isto kao i ja, tako da ako prigusti u toj trećoj smeni, ja sam tu", rekla je Jovana Pajić za domaće medije.

Krije partnera

Milica ne želi da otkriva ko je njen emotivan partner, a nedavno je izvor za medije otkrio da je u pitanju ekonomista koji je tri godine stariji od pjevačice.