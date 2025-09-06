Nepoznati muškarac ušao u dvorac Dragane Mirković: Snimio žutog "lamborginija" u dvorištu, pa sve objavio na mrežama

Na društvenoj mreži Tiktok osvanuo snimak iz dvorca pjevačice Dragane Mirković

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Dragana Mirković se prošle godine razvela od svog supruga Tonija Bijelića a dvorac u kojem su zajedno proveli više od dvije decenije pripao je njoj i djeci, dok su jedan dio pretvorili u biznis.

Velelepni zamak Ebenfurt vredi čitavo bogatstvo, a pjevačica je sa velikom ljubavlju i pažnjom vodila računa o svakom detalju.

Ovako izgleda zamak:

Sada se oglasio nepoznati muškarac na TikToku koji je podijelio snimak iz dvorca naše muzičke zvijezde. Muškarac koji se potpisuje kao Marinović Wien na TikTok platformi podelio je djelić atmosfere iz dvorca.

Ako je vjerovati da je u pitanju autentičan snimak, on je ušetao u dvorac i snimio enterijer, prostrane sale, žuti Lamborgini koji je bio parkiran unutra kao i sve što je ukrašavalo velelepni dvorac.

Pogledajte: