logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nepoznati muškarac ušao u dvorac Dragane Mirković: Snimio žutog "lamborginija" u dvorištu, pa sve objavio na mrežama

Nepoznati muškarac ušao u dvorac Dragane Mirković: Snimio žutog "lamborginija" u dvorištu, pa sve objavio na mrežama

Autor Dragana Tomašević
0

Na društvenoj mreži Tiktok osvanuo snimak iz dvorca pjevačice Dragane Mirković

Nepoznati muškarac ušao u dvorac Dragane Mirković Izvor: Kurir TV/Screenshot

Dragana Mirković se prošle godine razvela od svog supruga Tonija Bijelića a dvorac u kojem su zajedno proveli više od dvije decenije pripao je njoj i djeci, dok su jedan dio pretvorili u biznis.

Velelepni zamak Ebenfurt vredi čitavo bogatstvo, a pjevačica je sa velikom ljubavlju i pažnjom vodila računa o svakom detalju.

Ovako izgleda zamak:

Sada se oglasio nepoznati muškarac na TikToku koji je podijelio snimak iz dvorca naše muzičke zvijezde. Muškarac koji se potpisuje kao Marinović Wien na TikTok platformi podelio je djelić atmosfere iz dvorca.

Ako je vjerovati da je u pitanju autentičan snimak, on je ušetao u dvorac i snimio enterijer, prostrane sale, žuti Lamborgini koji je bio parkiran unutra kao i sve što je ukrašavalo velelepni dvorac.

Pogledajte:

@goranhuber6

♬ оригинальный звук - ✵muzz_zzz✵

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragana Mirković dvorac društvene mreže

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ