Pjevačica Jana Šušteršič promijenila je svoj imidž.
Jana Šušteršič postala je poznata široj publici kao pjevačica grupe "Neverne bebe". Nakon što je 2011. godine napustila bend, povukla se iz javnosti, pa se o njenom privatnom i profesionalnom životu od tada vrlo malo zna.
Pogledajte fotografije Jane Šušteršić:
Gdje je danas pjevačica Nevernih beba? Očala sve svojim glasom i samo nestala, sada je neprepoznatljiva
Djetinjstvo
Rođena 21. septembra 1985. godine u Ljubljani, a prve tri godine života provela je u Libiji. Godinu dana živjela je u rodnoj Ljubljani, a kada su joj se roditelji razveli nastavila je život u Beogradu.
Školovanje
Pohađala je Srednju muzičku školu "Dr. Vojislav Vučković", a sa samo 17 godina uspješno je upisala Muzičku Akademiju u Beogradu. Važila je za ogroman talenat, a na klaviru je bila pravi mali virtrouz.
Nešto kasnije osnovala je sa društvom pop bend, a jednom prilikom se i takmičila u 3K duru gde je i upoznala frontmena Nevernih beba koji ju je kasnije pozvao da pjeva u njegovom sastavu.
2011. godine je napustila bend i riješila da krene samostalnim koracima, a najveću ekspanziju doživela je u Sloveniji nakon pobjede u emisiji "Ja imam talenat". Sa Sergejem Ćetkovićem snimila je duet, a 2019. godine pjevala je i na Beoviziji.
Pogledajte kako je Jana izgledala na Beoviziji:
Danas je aktivna na društvenim mrežama, te nerijetko objavljuje sadržaj iz privatnog i poslovnog života.