Milica Mitrović joj bila kuma, a Milošević ludeo za njom: Udala se za 3 mjeseca, pa nestala sa scene

Nekada popularno lice i glas devedesetih, Leontina Vukomanović se već neko vrijeme povukla iz javnosti.

Pjevačica Leontina Vukomanović nakon razvoda od Filipa Pata, sa kojim ima ćerku, svoj ljubavni život krije od očiju javnosti.

Njihova ljubav počela je 2009. godine kada su se upoznali na jednom takmičenju bendova u beogradskom klubu, gdje se on takmičio sa svojom grupom, a ona bila član žirija.

Vjenčanje se desilo ubrzo

Par se vjenčao u septembru 2009. godine posle tri mjeseca zabavljanja. Venčanje je obavljeno u crkvi Svete Petke, dok je mladina kuma bila Milica Mitrović.

Ipak, ljubav nije potrajala, a Leontina Vukomanović je jednom prilikom pričala o njihovom razvodu.

Kraj braka

"Plašila sam se da mi ljubav ne dosadi i imala sam veliku bojazan i kada je trebalo da se odlučim na brak. Nisam smjela da se upustim u to, jer sam znala svoje cikluse, to jest koliko ja to mogu da izdržim", rekla je Leontina tada u emisiji "Magazin in" dodala:

"I bilo je kao što sam i predvidjela. Navikla sam na to", dodala je pjevačica u pomenutoj emisiji.

Leontina danas živi mirno i još uvek je u muzičkom svijetu, te se bavi muzičkim edukovanjem najmlađih, a dosta se nagađalo i o prirodi njenog odnosa sa Željkom Joksimovićem.

"Milošević je bio lud za Leontinom, a ona i ja u ljubavi"

Krajem devedesetih Leontina i muzički pedagog Nenad Radujević bili su ludo zaljubljeni, a kako je on jednom prilikom izjavio za pjevačicom je tada žudio i sin Slobodana Miloševića, Marko.

"Leontina i ja smo bili u vezi između 1995. i 1998. godine i to vreme ću zaista pamtiti, naravno, više one lijepe trenutke, jer u kombinacji dve Škorpije u horoskopu veza je vrlo uzbudljiva i nema sredine, pa ili je sve bijelo ili crno. I danas smo u kontaktu, ne tako često, zbog naših obaveza, ali sam srećan što ima porodicu i što radi posao koji voli jer malo ljudi zna da je ona završila muzičku akademiju i to pedagoški odsjek", prisjetio se on i ispričao kako je u to vrijeme Marko Milošević bio ludo zaljubljen u Leontinu.

Pogledajte njene stare slike: