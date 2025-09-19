Posjetili smo vilu Cece Ražnatović na Kipru: Luks zdanje u Aja Napi propada, kapija otvorena, a fasada popucala

Ekskluzivne slike i snimci vile Svetlane Cece Ražnatović na Kipru

Izvor: MONDO/Kurir/Boba Nikolić

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, osim po višedecenijskoj karijeri, hitovima i braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u kojem je dobila Veljka i Anastasiju.

Prva je ona u Ljutice Bogdana u kojoj je živela sa pokojnim suprugom, donedavno i sestrom Lidijom Ocokoljić i zetom, a potom i druga, na Kipru. Ceca u posedu ima vilu od 400 kvadrata u Aja Napi u koju je MONDO imao prilike ekskluzivno da zaviri.

Pogledajte:

Kapija imanja, koje je za naše turite atrakcija je otvorena, a primjetno je da su na vili neophodni manji radovi. Fasada je na pojedinim mjestima popucala

"Kupila sam kuću na kredit"

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović godinama unazad odmara u porodičnoj kući na Kipru koju je pazarila zahvaljujući prijatelju koji joj je doneo slike imanja.

"Željela sam nešto egzotično, lijepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je donio fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mjesečno otplaćujem", rekla je Ceca prije nekoliko godina u emisiji Amig šou.

Kuća na poslednjem spratu ima manji bazen, dva džakuzija i sobu za masažu.