Kakve su Ceca i Lidija privatno? Anastasijina bivša drugarica podelila svoju stranu priče

Luna Đogani svojevremno je otkrila kakve su Svetlana Ceca Ražnatović i Lidija Ocokoljić kada se ugase kamere.

Luna Đogani i Anastasija Ražnatović bile su izuzetno bliske u detinjstvu, a Luna je čak jedno vreme živela kod njih na Dedinju. Njih dve su i kume, s obzirom na to da je Anastasija krstila Lunu. Iako danas nisu u kontaktu, Luna taj period pamti s velikom emocijom, a ranije je otkrila i kakve su Ceca i njena sestra Lidija u privatnom životu.

"Predivna je žena, veći je autoritet od Cece, u neku ruku glava kuće. Pamtim je lepo, divno mi je to što se rođene sestre tako lepo slažu. Bila je fina prema meni", izjavila je Luna, koja je nekada živela u Cecinoj vili na Dedinju.

Odnos sa Cecom

Luna je istakla da ju je Ceca gledala kao svoje dete i da će joj zauvek biti zahvalna na tome.

"Pre svega, ja Cecu i njenu porodicu poštujem kao ljude koji su vezani za jedan period mog života. Uz njih sam se uvek osećala lepo. Mnogo puta me je majčinski savetovala i zahvalna sam joj na tome. Ostvarena je na svim poljima i veoma mi imponuje kada me jedna takva žena komentariše. Ja sam ostala ona Luna koju ona pamti. Nisam se promenila osim sto sam odrasla i sazrela", izjavila je Luna.

Inače, jednom prilikom je i Ceca govorila o Luni Đogani.

"Ona je kao dete živela s nama. Družila se sa mojom decom, jeli su za istim stolom, čuvala sam je i gledala na nju kao na svoje dete", rekla je Ceca.

Ona je istakla da Lunu nije videla godinama:

"Moram priznati da je nisam videla u poslednjih pet godina. Ona jeste bila drugarica moje ćerke, ali ne 13, već neke četiri godine. U vreme kada je živela kod nas bila je tiho, mirno i umiljato dete", rekla je Ceca.

