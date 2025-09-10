logo
Pjesmu posvećenu Arkanu otpjevala druga pjevačica umjesto Cece: Konačno progovorila i otkrila istinu

Autor Ana Živančević
0

Jovana Tipšin gostujući u jednoj emisiji otkrila je da je njena balada trebalo da pripadne Ceci.

Pjesmu posvećenu Arkanu otpjevala druga pjevačica umjesto Cece: Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jovana Tipšin, poznata po brojnim hitovima, otkrila je da je jedna od njenih najpoznatijih pjesama prvobitno bila namijenjena Svetlani Ceci Ražnatović.

Radi se o baladi "Sanjam da si opet tu", a Jovana je sada podijelila i da su emotivni stihovi pjesme zapravo bili posvećeni Željku Ražnatoviću Arkanu.

"Sanjam da si opet tu', tako se pjesma zove i bila je u jednoj seriji. Pjesma je bila namijenjena Ceci, saznala sam kada sam je otpjevala", rekla je Jovana u emisiji "Amidži šou".

Dio teksta jpesme, koja je bila namijenjena Ceci, ali je iz nepoznatih razloga otpjevala Jovana, glasi:

"Ko reka dani prolaze, proleće cvijeće boji, u meni zore ne sviću, u meni vrijeme stoji. Sanjam da si opet tu, da ti usne poljubim, sanjam da si opet tu, još jednom da te zagrlim."

Ima sedmoro braće i sestara

Podsjetimo Jovana Tipšin potiče iz velike porodice i jedno je od osmoro djece svojih roditelja. U više navrata je isticala da je imala srećno i ispunjeno djetinjstvo, ali i da je još kao mala imala snažnu želju da bude od pomoći svojoj porodici i da doprinese koliko god može.

Pjevačica je istakla i da je zahvalna roditeljima što su joj usadili prave vrijednosti i da je ponosna na ono što je danas.

"Odrasla sam na Zvezdari, i danas tu živi moja snaja, nažalost brat mi je preminuo prije nekoliko mjeseci. Ja pamtim to lijepo odrastanje, mama, tata, nas osmoro djece, ja sam šesta po redu. Nekako ste mali, nemate odgovornost, tu mi je bila baka, tetke, to je nešto najlepše. U dvorištu je živjela baka u jednoj kući, u drugoj tetka, u trećoj mi. Kada sam imala šest godina mi smo se preselili na Banjicu. Moj tata je radio dalekovode po cijeloj Jugoslaviji, a mama je radila u hotelu. Ja sam iz radničke porodice, bili su vrijedni, požrtvovani roditelji koji su se posvetili svojoj djeci. Sada kada odem kod njih na grob uvjek im se zahvaljujem što su me ovako vaspitali i što sam tu gdje jesam, što su vaspitali moju braću i sestre da budu pošteni, to je najvažnije od svega u životu. Sve prođe, i karijera i ljubav, ali najvažnije je ostati čovjek. Tata mi je bio i kuvar u vojsci, radio je prvu, drugu, treću smjenu. Kada sam bila beba mama je morala da počne da radi, ja sam išla u jaslice, pa u predškolsko, obdanište, u osnovnoj školi sam bila u boravku, a oni su stalno radili i baš su se posvetili svojoj deci", rekla je jednom prilikom pjevačica.

