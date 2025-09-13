logo
"Živa legenda": Ceca uživa u društvu bivše misice, koja je zbog prijetnji morala da napusti zemlju

Autor Ana Živančević
0

Svetlana Ceca Ražnatović podelila je fotografiju sa Biljanom Ristić.

Ceca uživa u društvu bivše misice, koja je zbog prijetnji morala da napusti zemlju Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović našla se u društvu komičarke i bivše misice Biljane Ristić, a zajednička fotografija izazvala je lavinu pozitivnih komentara. U ležernom izdanju i sa osmjesima na licima, njih dvije su zračile dobrom energijom, što jasno govori da su u pravom trenutku uživale u prijatnom druženju.

Pogledajte fotografije Svetlane Cece Ražnatovič:

"Moja najdivnija Biljana Ristić! Živa legenda!", napisala je Ceca.

Prijetili joj otmicom sina

Podsjetimo, Biljana Ristić  bila je i ostala poznata kao jedna od najljepših Jugoslovenki. Nema ko nije bio očaran njenom lepotom, a onda je nestala. Malo ko zna zbog čega je morala naglo da se povuče iz javnog svijeta.

Veoma mlada je proživela pravu golgotu, onakvu kakvu su mnogi viđali samo na filmu. Diplomirala je filologiju, a tutulu misice Jugoslavije ponijela je 1972. godine. U jeku uspešne TV karijere udala se za tada najmoćnijeg čovjeka TV Beograd i YU medija - Dušana Mitevića, kojem je podarila sina biblijskog imena koje je za ta vremena bilo izuzetno rijetko i neuobičajeno u našoj sredini.

Pogledajte fotografije Biljane Ristić:

Mitevići su 1999. godine, pošto im je prećeno otmicom sina, hitno napustili Beograd i preselili se u Budimpeštu, gdje je Dušan preminuo nekoliko mjeseci kasnije.

