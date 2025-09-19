logo
Džulija Roberts priznala da je strijepila od susreta sa srpskom snajkom: Sinišina žena joj unosila strah u kosti

Autor Marina Cvetković
Iako je bila vrlo nervozna prije nego što su se upoznale, Džulija Roberts i poznata glumica danas su prijateljice.

Džulija Roberts priznala da je strijepela od susreta sa srpskom snajkom Izvor: Youtube printscreen / Amazon MGM Studios

Džulija Roberts je jedna od najpoznatijih glumica proteklih decenija, osvajačica Oskara i brojnih drugih prestižnih priznanja, istinska filmska zvijezda, ali i ona umije da se unervozi pored drugih umjetnika.

Kako je sada otkrila u intervjuu za Variety, nije joj bilo lako kad je tek trebalo da se sretne s glumicom Kloi Sevinji, s kojom je nedavno imala priliku da sarađuje na snimanju filma "Posle lova".

"Bila sam tako uzbuđena i zastrašena zbog upoznavanja s Kloi", priznala je Džulija.

Kako se prisjetila, filmska ekipa je sjedela u njenoj kuhinji dok je njena ćerka Hejzel spremala obrok kada je saznala da će uskoro stići Sevinjijeva.

"Bili smo u mojoj kući, svi smo sjedeli za trpezarijskim stolom, Hejzel je spremala ručak za sebe, pričali smo o materijalu i probama. Alan, naš producent, ušao je i rekao: 'Kloi bi trebalo da bude ovde za koji minut'. Podigla sam pogled, Ajo Edebiri je podigla pogled i onda smo pogledale jedna drugu", ispričala je Džulija.

"'Uplašena sam', rekla sam. Ajo je rekla: 'I ja'. Hejzel je rekla: 'Ja idem'. Minut kasnije se čulo zvono, a Hejzel je rekla: 'Ja izlazim kroz garažu'. Iskreno smo bili tako uzbuđeni i zatrašeni", istakla je glumica.

Ko je Kloi?

Kloi Sevinji je od 2020. u braku sa Sinišom Mačkovićem, umjetnikom i galeristom srpskog porijekla, a s njim je iste godine dobila sina Vanju. Jedna je od najcenjenijih glumica njene generacije u Holivudu, proslavila se ulogama u filmovima "Zodijak", "Dogvil" i "Američki psiho", a nominovana je za Oskara za svoj rad u filmu "Dečaci ne plaču".

Ona je istakla da se osjetila blisko sa Džulijom čim su se upoznale, a glumica ju je oduševila time što je otvorila vrata svog doma za cijelu ekipu, spremala im obroke, mijesila banana hleb.

Tagovi

džulija roberts Kloi Sevinji glumica

