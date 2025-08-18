Srbija je obožavala, a ona htela da se ubije na bini: Ludo volela 10 godina mlađeg, a on odbijao da o njoj piše

Istaknuta srpska glumica Tatjana Lukjanova ostvarila je bogatu karijeru na pozorišnoj sceni, filmu i televiziji, ali je svoj privatni život vešto čuvala daleko od očiju javnosti.

Izvor: Youtube printscreen/ Monte Royal Pictures

Prošlo je tačno 22 godine od smrti čuvene glumice Tatjane Lukanove. Ona rođena je u Beogradu, 6. novembra 1923. godine, a karijeru je započela u Beogradskom dramskom pozorištu kome je ostala verna do kraja života. Mnogi ne znaju da je zbog uloge zbog koje je bila najprepoznatljiva želela da se ubije.

Na pozornici, poznatoj kao daske koje život znače, debitovala je u predstavi "Mladost otaca", nakon čega su usledile zapažene uloge u predstavama kao što su "Mačka na usijanom limenom krovu", "Bećarac", "Izbiračica", "Hamlet", "Harold" i "Mod".

Izvor: YouTube/RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

San joj je prvobitno bio da postane balerina, ali je ipak odlučila da bude glumica. U svojoj bogatoj karijeri pored pozorišnih odigrala je i brojne televizijske i filmske uloge, a mlađa publika je pamti i po ulozi miša, kome je pozajmljivala glas u TV seriji "Laku noć deco".

Htela da se ubije zbog uloge

Njene uloge su svakako ostale upamćene. Svako ko je živeo u periodu kada je ona glumila u pozorištima i snimala serije i filmove, u najlepšem sećanju čuva lik i delo glumice Tatjane Lukjanove. Imala je mnogo značajnih uloga, ali je zbog jedne doživela razočaranje. Spletom okolnosti umesto njenoj koleginici Jeleni Trumić, glavna uloga u jednom komadu pripala je njoj. Želela je da je što bolje odigra, ali od straha i treme je ostala bez glasa. Iako je premijera prošla zapaženo, ona je bila razočarana svojim igranjem i nakon toga je htela da se ubije.

Srećom od te ideje je brzo odustala i nastavila sa usavršavanjem sebe u glumačkom svetu. Onda je upoznala čoveka sa kojim je započela život, ali dok su svi drugi hvalili njen talenat, on nije. Tatjana Lukjanova bila je blaga osoba, koja nikada ni o kome nije rekla ružnu reč. O kolegama i pozorištu uvek je imala samo reči hvale, iako se dešavalo da bude izneverena. Ipak, jedan segment njenog života zauvek je ostao pod velom tajne - o svom braku nije govorila javno.

Imala 10 godina mlađeg muža

Izvor: YouTube/screenshot

Kritičari su o njenim ulogama uvek pisali u superlativu, osim jednog - njenog 10 godina mlađeg muža, dramskog pisca i pozorišnog kritičara Jovana Hristića. Pisalo se da je Jovan iz principa zaobilazio da piše kritike o njenim ulogama, kao i da iz istog razloga u svojim komadima nije pisao uloge za Tatjanu.

Čuvena glumica preminula je 18. avgusta 2003. godine, u 80. godini života. Beogradsko dramsko pozorište je nakon smrti Tatjane Lukjanove ustanovilo i nagradu "Gran pri Tatjana Lukjanova", koja se uručuje na dan BDP-a.