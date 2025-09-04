logo
"Moja prva uloga": Džejla Ramović postaje glumica, otkrila u kom filmu će glumiti

Autor Ana Živančević
0

Mlada zvijezda Džejla Ramović riješila je da se oproba i u glumi.

"Moja prva uloga": Džejla Ramović postaje glumica, otkrila u kom filmu će glumiti Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica Džejla Ramović napravila je iznenađujući korak u karijeri i uplovila u glumačke vode. Na svom Instagram profilu otkrila je da će se okušati kao glumica, što je obradovalo njene brojne fanove.

"Septembar je u znaku novih početaka i izazova. Snimanje filma 'Pisma snova' je zvanično počelo, a s njim i moja prva uloga ikada", napisala je na Instagramu.

Srušila internet snimkom sa sestrama

Podsjetimo, Džejla je nedavno oduševila pratioce snimkom na kom se pojavljuju njene sestre Šejla i Lejla. Naime, one naslanjaju glavu jedna na drugu, a mnogi su komentarisali da veoma liče i da se ne zna koja je ljepša.

"Prvo sam pomislila da vas je AI napravio, ne vjerujem koliko ste lijepe", "Bog na vama nije štedio, tri anđela", "Ništa ljepše danas nisam vidjela", "Kakve žene", bili su neki od komentara.

