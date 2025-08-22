Gde je danas glumica koja se udala za polubrata: Sve šokirali detaljima odnosa, pa dobili i dijete

Iako mnogi ne odobravaju njihovu vezu, a potom i brak, par se nije obazirao, ali se čini da se negativni publicitet odrazio na karijeru glumice, koju više ne zovu na audicije

Izvor: instagram/tayoricci

Svijet je ostao u šoku nakon što se saznalo da je ljepotica iz nekada popularne serije "Neighbours", australijska glumica Skarlet Vas (30) uplovila u vezu sa svojim polubratom, Tajom Ričijem (28).

Podsjetimo, par se upoznao još tokom tinejdžerskih dana, nakon što su njihovi roditelji počeli da se zabavljaju, a potom su se i vjenčali, čime su Skarlet i Tajo i zvanično postali polubrat i polusestra.

To nije spriječilo razvoj njihovih romantičnih osjećanja, a par je u početku svoju vezu dugo krio, da bi 2021. godine privukli veliku pažnju na društvenim mrežama videom pod naslovom: "Zaljubila sam se u najboljeg prijatelja svog dečka... koji je slučajno moj polubrat."

Iako je u početku djelovalo kao šaljivi skeč, kasnije su potvrdili da je njihova romansa stvarna i da traje već godinama. Uprkos kontroverzama, par se vjenčao u septembru 2023. godine na grčkom ostrvu Mikonos.

U septembru 2024. objavili su radosnu vijest da čekaju djevojčicu, koju su nazvali svojim "božićnim čudom".

Njihova veza i trudnoća izazvale su podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok ih jedni podržavaju i čestitaju im, drugi njihovu vezu smatraju "neprirodnom" i "pogrešnom".

– Iskreno, to ne utiče na nas jer imamo jedno drugo – izjavila je Skarlet za australijske medije. – Trolovi su nam vrlo zabavni. Ako je neki komentar posebno negativan, možda ćemo odgovoriti – to je dobra taktika za razoružavanje – rekla je glumica.

Međutim, čini se da je njihova odluka da uplove u vezu uticala i na njihove karijere. Sakrlet je nakon uloge policajke u "Neighbours" svoju slavu pokušala da gradi u Americi, gdje se preselila, no, za sada nema sreće.

U jednom trenutku se pisalo i da su oboje počeli da snimaju za OnlyFans, međutim, u međuvremenu im se sreća osmjehnula na TikToku gdje su ostvarili značajniji uspjeh provokativnim klipovima.

