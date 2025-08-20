Najveću ljubav izgubila kad je postala majka, sad dobila četvrto dijete: Krila trudnoću, pa se javno zahvalila ženi

Glumica Mišel Vilijams dobila je četvrto dijete uz pomoć surogat majke.

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Mišel Vilijams (44) dobila je četvrto dijete koje joj je rodila surogat-majka. Ovo je treće dijete koje glumica višestruko nominovana za Oskara ima sa suprugom Tomasom Kailom, 48-godišnjim pozorišnim rediteljem i producentom.

Vijest je otkrila u ponedeljak u emisiji "Jimmy Kimmel Live", gdje je gostovala kod privremene voditeljke Tifani Hadiš.

Mišel Vilijams

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Zvijezda serije "Dawson's Creek" iskoristila je priliku da zahvali ženi koja joj je pomogla da dobije četvrto dijete. "Moram posebno da se zahvalim Kristin, jer ovo poslednje dijete nije došlo preko mog tijela. Ali čudo naše djevojčice dugujemo Kristin. Možda nas gledaš – hvala ti, Kristin", rekla je Vilijams, pritom i nagovijestivši da je dobila ćerku.

Mišel već ima 19-godišnju ćerku Matildu iz veze s bivšim partnerom, pokojnim glumcem Hitom Ledžerom, koji je tragično preminuo 2008. godine.

Sa suprugom Tomasom Kailom, za kog se udala 2020. godine, ima još dvoje mlađe djece: četvorogodišnjeg sina Harta i dijete rođeno 2022. godine, čije ime par još uvijek nije otkrio. "Zahvaljujući Kristin, kod kuće imam troje djece mlađe od pet godina", rekla je Vilijams.

Ravnoteža između posla i majčinstva

U razgovoru je iskreno govorila i o izazovima usklađivanja majčinstva i uspešne karijere.

"Sve je u redu i pod kontrolom. Ja sam odrasla osoba i pokušavam da shvatim kako bi trebalo da izgleda ta ravnoteža između posla i privatnog života. Čujem da mnogi pričaju o samonezi, a ja se pitam - kad? Jer sam zaposlena mama. Već imam osjećaj krivice i ne želim još više vremena da uzimam djeci, ali razumem da i ja moram da napunim baterije", rekla je.

Na pitanje šta voli da radi kada uhvati malo vremena za sebe, glumica je s dozom humora odgovorila:

"Volim da idem u naše lokalne državne birokratske kancelarije. Kažeš: 'Žao mi je, dušo, ali jednog dana i ti ćeš odrasti, naći posao, plaćati porez i trebaće ti lični broj osiguranja.'"

Novi profesionalni izazovi

Osim što uživa u proširenju porodice, Mišel Vilijams i dalje bilježi zapažene profesionalne uspjehe. Sledećeg mjeseca takmičiće se za nagradu Emi za ulogu u seriji "Dying For Se*" na kanalu FX, u kategoriji najbolje glavne glumice u limitiranoj seriji.

Njen suprug, Tomas Kail, najpoznatiji je po režiji mjuzikala "In the Heights" i "Hamilton" autora Lin-Manuela Mirande na Brodveju. Par se vjenčao 2020. godine, a iste godine dobili su sina Harta.