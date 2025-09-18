"Šta im fali, pored njega nose dobru garderobu": Novi detalji o djevojkama Bube Korelija, sa jednom je od srednje škole

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli u vezi sa dvije djevojke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli, nedavno je i zvanično predstavio svoje dvije partnerke, kada se pojavio na jednoj svadbi s obje djevojke.

Otkako je informacija da je u vezi sa dvije djevojke 2021. godine, mediji pokušavaju da ga uslikaju s njima, a u poslednje vrijeme se sve mogu vidjeti svo troje zajedno u objavama na društvenim mrežama.

"Buba ima vezu koja datira još iz srednje škole, a prije izvjesnog vremena započeo je ljubavnu romansu sa još jednom djevojkom, a da prethodno nije raskinuo sa prvom. Očigledno je da među njegovim partnerkama postoji ljubomora kao što bi svakoj normalnoj ženi zasmetalo što njen muškarac ima odnose i sa drugom, ali one to njemu ne pokazuju. On redovno izlazi sa njima, ali nikad ne šeta obje istovremeno", pričao je ranije izvor porala Nova i dodao da je reper darežljiv i prema jednoj i drugoj.

"Šta im fali? Pored njega obe lepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lijepo njemu, lijepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i djevojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje djevojke".

(Nova, MONDO)