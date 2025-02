"Sve živo je dobio od mene, na kraju mi uzeo i ženu": Željko Šašić preko ovoga ne može da pređe Lukasu

Šašić je davnih dana najavio autobiografsku knjigu, a pretpostavljalo se da će u priči počasno mjesto dobiti Lukas.

PJevač Željko Šašić se, kao što je javnosti odavno poznato, razveo od dugogodišnje supruge Sonje, a ona se nakon toga udala za njegovog kolegu i prijatelja Acu Lukasa.

Zbog događaja iz prošlosti, Šašić je davnih dana najavio autobiografsku knjigu, a pretpostavljalo se da će u priči počasno mjesto dobiti Lukas.

"Dok to ne izađe, ništa neću da pričam. Možda se neki uopšte neće plašiti, jer će biti već hladni. Rano je da preciziram datum izlaska. Nikada se nisam družio iz interesa i zato nemam prijatelje na estradi, po mom mišljenju je sve to licemjerno. Ako sam i bio nekom prijatelj, iskreno i sa podrškom, to je bio Aca Lukas. Dao sam mu potpunu podršku na početku njegove karijere", rekao je Šašić, pa nastavio:

"Ovo nikada nikome nisam rekao do sada! Sve živo je dobio od mene. Sve! Ni to mu nije bilo dovoljno, pa je na kraju uzeo moju ženu. Dečko je sa Karaburme, ja sam iz Zemuna, i normalno je da se mi kao gradska djeca negdje kapiramo. Kao klinci smo radili zajedno i družili se. Podržavao sam ga, jer sam nekoliko godina prije njega izašao na scenu. Upoznao sam ga sa Marinom i Futom, dao sam mu i mog klavijaturistu i menadžera. Zaista sam mu bio iskren kolega", otkrio je Šašić za "Exkluziv".

Aca Lukas se zatim oženio sa Sonjom, bivšom Željkovom suprugom, sa kojom ima ćerku Viktoriju.

