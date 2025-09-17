"Rođeni brat me je izdao": Strašna ispovjest pjevačice, prijetio joj na sahrani?

Pjevačica Natalija Trik FX otkrila da je posle 53 godine saznala istinu

Izvor: Youtube printscreen/ RTV Pink Official

Natalija Trik FX, koja je godinama u braku sa kolegom Sanijem Trik FX, sa kojim je dobila sina, otkrila je da nije u dobrim odnosima sa rođenim bratom.

"Oni mene da komentarišu, oni koji su me unakazili. Nikad nikome nisam željela zlo, ali me je to osvijestilo jer sami su se izdali. Ne mogu da kažem da mi je svejedno, jer jedan od tih osoba je moj rođeni brat, ali sam shvatila da ja tom čovjeku nikad u životu nisam ništa značila. Trebalo mi je 53 godine da shvatim, ali nažalost tako je. Žao mi je što je tako, jer da sam pogriješila, izvinila bih se, ali kad nešto ne pogriješiš, a neko te mrzi. Mrzi te rođeni brat, ej znaš koliko moraš da budeš jak, jer to je mnogo teško", rekla je Natalija.

"Skloni se da ne ubijem"

Natalija iz grupe Trik FX iskreno je progovorila o teškim trenucima kroz koje prolazi, dotaknuvši se porodičnih odnosa, tragičnog gubitka i emotivnog susreta sa rođenim bratom, koji ju je potpuno slomio.

Pjevačica je ispričala kako se poslednji put vidjela sa bratom na sahrani njegove ćerke, svoje bratanice, kada je pokušala da mu priđe i pokaže ljubav i podršku. Međutim, susret je bio šokantan.

"Na sahrani moje bratanice videli smo se poslednji put. Prišla sam mu i zagrlila ga i rekla da mi nedostaje. Uhvatio me je za ruke i rekao mi da se sklonim, da me ne ubije. I ja sam se sklonila. Sreća, bila mi je tu sestra i familija, svakako ne bih pravila scene, nije ni vrijeme ni mjesto, ni situacija. Ali svi znajući kakav je, svi su se povukli. On više ni sa jednom osobom nije prijatelj iz cijele familije. Pomirila sam se sa tim, prestrašno... Ne znam zašto mi je to rekao, ne znam što... Valjda zato što sam se rodila", rekla je Natalija kroz suze.

"Oprostila, ali nisam zaboravila"

Natalija i Sani Trik FX važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, međutim nedavno je iznijela nepoznate detalje iz njihovog braka.

"U mladosti sam doživjela jako ružne stvari s njegove strane, to sam oprostila, nisam zaboravila, i život se nastavio dalje u dobrom smjeru. Sebi, sa ovom pameću nikada ne bih dozvolila stvari koje sam dozvolila tada", započela je Natalija Trik FX, pa se nadovezala na "aferu" koju je navodno imala u rijalitiju sa Banetom Jankovićem, tadašnjim dečko pjevačice Katarine Živković:

"Nikada nisam voljela mlađe muškarce, niti volim sada. Volim ostvarene muškarce, da lijepo izgledaju, da su prosijedi, dobro situirane jer sam i ja dobro situirana. Mlađi muškarac me nikada nije zanimao, pogotovo ne javno da se ja eksponiram, drugo ljudi ne kapiraju, ovo je Balkan, ja imam slobodnije ponašanje zbog mog plesa, znači ja i moj muž smo plesači i meni je normalno da izađem u klub i da đuskam sa nekim muškarcem, ali to ne znači da ja flertujem, da ja dajem njemu povod", rekla je ona nedavno za hypetv.