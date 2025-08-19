Muža uhvatila u stanu sa mlađom komšinicom, pa mu sve oprostila: Poslije haosa, zabljubljeniji nego ikada

Natalija Trik FX i Sani zajedno su od tinejdžerskih dana, a nedavno je pjevačica sve šokirala kada je rekla da je supruga sa kojim je 33 godine u braku uhvatila u prevari.

Natalija Trik FX i Sani zajedno su od tinejdžerskih dana, a nedavno je pjevačica sve šokirala kada je rekla da je supruga sa kojim je 33 godine u braku uhvatila u prevari.

Natalija je odlučila da se ne razvede od Sanija, a kako djeluje, oni u ljubavi uživaju više nego ikada. Ona je posljednjih godina veoma aktivna na Instagramu, gdje dijeli mnoštvo trenutaka iz svakodnevnog života, te je tako sada objavila njihovu fotografiju tokom šetnje.

Naslonila je glavu na supruga i zaljubljeno ga gledala, a u opisu objave je stavila emotikone zelenih srca.

"Uhvatila sam ih kod nje u stanu"

Podsjetimo, Natalija je nedavno u javnost iznijela detalje Sanijeve prevare.

"U stanu kod gospođe, na Novom Beogradu. Zamisli, i tad mi kaže 'Nije istina'. Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam 'Sad ću da kažem tvojim roditeljima', jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već da je ona kriva. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put", rekla je tada za "Hype TV".

Natalija se pojavila u rijaltiju Farma, tokom kog se spekulisalo o njenom odnosu sa Banetom Jankovićem, koji je kasnije bio sa pjevačicom Katarinom Živković. Par je potom zajedno učestvovao i u Zadruzi.

