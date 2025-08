Došla na sahranu njegove ćerke, on htio da je ubije: Natalija Trik FX o stravičnom susretu sa rođenim bratom

Natalija je u više navrata pričala o zategnutim odnosima sa rođenim bratom.

Izvor: Kurir TV printscreen

Natalija iz grupe Trik FX iskreno je progovorila o teškim trenucima kroz koje prolazi, dotaknuvši se porodičnih odnosa, tragičnog gubitka i emotivnog susreta sa rođenim bratom, koji ju je potpuno slomio.

Pjevačica je ispričala kako se poslednji put vidjela sa bratom na sahrani njegove ćerke, svoje bratanice, kada je pokušala da mu priđe i pokaže ljubav i podršku. Međutim, susret je bio šokantan.

Izvor: YouTube/ HYPE TV /screenshot

"Na sahrani moje bratanice videli smo se poslednji put. Prišla sam mu i zagrlila ga i rekla da mi nedostaje. Uhvatio me je za ruke i rekao mi da se sklonim, da me ne ubije. I ja sam se sklonila. Sreća, bila mi je tu sestra i familija, svakako ne bih pravila scene, nije ni vrijeme ni mjesto, ni situacija. Ali svi znajući kakav je, svi su se povukli. On više ni sa jednom osobom nije prijatelj iz cijele familije. Pomirila sam se sa tim, prestrašno... Ne znam zašto mi je to rekao, ne znam što... Valjda zato što sam se rodila", rekla je Natalija kroz suze.

Porodična tragedija

Natalijin brat doživio je ogromnu tragediju kada mu je ćerka stradala u nesreći na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada se srušila nadstrešnica. Djevojka je imala samo 20 godina, a tog dana je krenula da vidi svog dečka za njegov rođendan.

"Jako sam loše, i oni su loše. Niko nije očekivao da će se tako nešto dogoditi. To je ćerka mog brata, imala je samo dvadeset godina... Ne mogu da pričam", rekla je tada Natalija kroz plač.

Izvor: Hype/ Mondo