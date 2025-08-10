Pjevačica (54) u emotivnoj ispovesti otkrila da je izgubila bebu: "Pokušavali smo kada sam imala 40 godina"

Otvoreno je govorila o svojoj najtežoj životnoj borbi.

Pjevačica Natalija Trik FX, nedavno je šokirala javnost priznanjem da je supruga Sanija uhvatila u prevari, a zatim je rastužila kada je u svojoj ispovjesti otkrila da je izgubila bebu.

"Da, nažalost. Ostala sam trudna i izgubila sam dječaka. Mnogo mi je žao...", priznala je ona u suzama, pa nastavila:

"Posle toga, kada sam imala 40 godina, pokušavali smo nekoliko puta, ali odustali smo. Odustali smo jer mi je bilo mnogo teško da se borim sa tim strahom da će ponovo nešto da se dogodi, nisam mogla da preživljavam isto... To sam čuvala u sebi, niko nikada nije ni znao do skoro, eto. To je bila moja tajna", rekla je i dodala da su joj teško padali komentari okoline.

"Kada mi neko kaže: 'Zašto nisi rodila još djece?', dođe mi da ga zavalim u glavu i kažem: 'Gledaj u svoje dvorište! Otkud ti znaš..." - emotivno je rekla Natalija Trik FX za Hype TV.

"Uhvatila sam ga u prevari u stanu"

Inače, Natalija je priznala da je svog supruga Sanija uhvatila u prevari. Ona mu je sve oprostila i dalje su u braku.

"Žene imaju tu intuiciju. Nikada mi nije priznao, ali sam ga uhvatila u prevari. Ni tada nije htio da prizna", započela je ona, pa otkrila da je supruga uhvatila na gomili:

"U stanu kod gospođe, na Novom Beogradu. Zamisli, i tad mi kaže 'Nije istina'. Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam 'Sad ću da kažem tvojim roditeljima', jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već da je ona kriva. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put", govorila je Natalija o prevari.