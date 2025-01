"Tu pjesmu nisam pisao za Mileta": Posle 29 godina otkrivena tajna "Kraljice trotoara", bila namijenjena čuvenom rokeru

Mile Kitić je prije skoro tri decenije otpjevao pjesmu koju je kompozitor namijenio legendarnom Bori Čorbi.

Izvor: YouTube/Mile Kitić

Kompozitor Steva Simeunović gostovao je sa suprugom Zoranom u emisiji Ognjena Amidžića, kada je otkrio zanimljiv detalj o svom velikom hitu "Kraljica trotoara".

Na pitanje voditelja o inspiraciji za ovaj hit, Steva je priznao da ni sam ne zna tačno kako je pjesma nastala. "Nisam je sreo na trotoaru, to je trenutak koji se desio, ne znam kako i ne znam zašto", rekao je Steva, a potom otkrio da je pjesma bila pisana za Boru Đorđevića.

Steva je ispričao anegdotu u kojoj je, dok je prolazio ulicom 27. marta, ušao u kladionicu i vidio Boru. Tada mu je rekao:

"Da li znaš da sam za tebe pisao "Kraljicu trotoara"?"

U to vrijeme je izgubio telefon, nije mu funkcionisao broj, i tako igrom slučaja je pesma došla do Mileta Kitića.



"A Bora meni kaže: Da li ti znaš da su me zvali ljudi i tražili da i njima uradim "Kraljicu trotoara", jer misle da sam je ja radio?", ispričao je kompozitor.

(Telegraf, MONDO, D.P)