Policija privela zvijezdu "Čuvara plaže": Upala na tuđi posjed, nije joj prvi put da ima probleme sa zakonom

Glumica Aleksandra Pol, poznata po ulozi u seriji "Čuvari plaže", privedena je zbog sumnje da je učestvovala u neovlašćenom ulasku na privatni posjed u Viskonsinu tokom protesta.

Incident se dogodio u nedelju, 15. marta, u mjestu Blu Maunz, kada je, prema navodima policije, grupa od nekoliko desetina demonstranata ušla na imanje kompanije Ridglan Farms u jutarnjim časovima, piše People.

Među privedenima našlo se oko 20 osoba, uključujući i Polovu, koja je u tom trenutku zadržana u pritvoru.

Ova farma je poznata kao jedan od rijetkih velikih uzgajivača pasa u Sjedinjenim Državama koji snabdijevaju naučna istraživanja. Ipak, još ranije je najavljeno da će do sredine 2026. godine prestati sa radom pod postojećom licencom i obustaviti prodaju pasa namijenjenih biomedicinskim eksperimentima, na osnovu dogovora sa lokalnim tužilaštvom.

'Baywatch' actress Alexandra Paul arrested for freeing beagles in animal rights protesthttps://t.co/cjC7dJTBZRpic.twitter.com/4NRxh66Qkk — New York Post (@nypost)March 17, 2026

Prema izvještaju nadležnih, dio aktivista je tokom akcije ušao u objekte i počeo da izvodi pse. Nakon intervencije policije, određeni broj životinja je pronađen i vraćen, dok se za nekima i dalje traga. U istrazi su zaplijenjeni i pojedini predmeti, uključujući vozila i alat koji se dovodi u vezu sa provalom.

Ovo nije prvi put da se Polova suočava sa pravnim problemima u vezi sa aktivizmom. Prije nekoliko godina, bila je optužena za manji oblik krađe zbog incidenta sa pernatim životinjama, ali je sud kasnije donio oslobađajuću presudu.

Aleksandra Paol i Dejvid Haselhof u Čuvarima plaže

Glumica je dugogodišnja aktivistkinja za prava životinja. Još kao tinejdžerka, odlučila je da ne konzumira meso, dok je kasnije prešla na veganski način života. Vremenom je iz svog svakodnevnog života izbacila i proizvode poput kože, vune i krzna, a u profesionalnim angažmanima, insistirala je na tome da ne koristi kozmetiku testiranu na životinjama.