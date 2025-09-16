Preminuo Robert Redford: Čuveni glumac nas je napustio u 89. godini

Robert Redford umro je u utorak.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Legenda filmskog ekrana Robert Redford preminuo je u 89. godini! Oskarovac je preminuo u snu u utorak u svom domu u Juti, u blizini Prova, objavio je Njujork tajms.

Pogledajte fotografije Roberta Redforda:

Redford je decenijama bio jedan od vodećih holivudskih glumaca, pojavljujući se u blokbasterima kao što su "Buč Kasidi i Sandens Kid" i "Svi predsjednikovi ljudi".

Počeo da režira kasnije u životu i osvojio je Oskara za film „Obični ljudi“ 1980. godine.

Izvor: Telegraf/ Mondo